El Diablo Viste a la Moda 2: Bebidas Temáticas en Guatemala

El esperado regreso de una de las películas más icónicas del mundo de la moda ya es una realidad. El Diablo Viste a la Moda tendrá una secuela que promete conquistar nuevamente a millones de fans.
El Diablo Viste a la Moda se estrenará en cines el próximo 30 de abril, marcando el retorno de una historia que definió una era en la cultura pop. Tras el éxito de la cinta original protagonizada por Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt, esta segunda entrega llega con altas expectativas.
Aunque los detalles completos de la trama se han mantenido bajo reserva, se anticipa que explorará la evolución del mundo editorial y de la moda en una era dominada por lo digital, sin perder el estilo sofisticado y la tensión laboral. Uno de los anuncios que ha generado mayor expectativa es la colaboración global entre Starbucks y la producción de El Diablo Viste a la Moda.
La marca lanzó una campaña especial que conecta directamente con el universo cinematográfico, creando una experiencia inmersiva para los fans a través del café. Starbucks anunció una colaboración global con "Devil Wears Prada 2" de 20th Century Studios, que llegará a cines el 30 de abril.
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La campaña presenta una selección curada de cuatro bebidas inspiradas en los icónicos personajes de la película, diseñadas para llevar un toque cinematográfico al ritual diario del café. Desde las inolvidables idas por café de Andy, hasta los personajes que marcaron a toda una generación, la colaboración celebra tanto a Starbucks como al lugar especial que la película ocupa en la cultura popular.
A partir del 30 de abril, los consumidores podrán descubrir cuatro personalizaciones inspiradas en los personajes en la aplicación de Starbucks.
Cada bebida será como un reflejo lleno de sabor de las personalidades que los fans han amado en el universo de Devil Wears Prada 2.
Entre las bebidas destacan: la de Miranda, un latte descremado, extra caliente y sin espuma; la de Andy, un cappuccino con leche de avena, caramelo y canela; la de Nigel, un espresso doppio con crema batida y mocha; y la de Emily, un chai latte helado con leche de almendra y caramelo