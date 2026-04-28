William Levy y Elizabeth Gutiérrez celebran los 'Sweet Sixteen'

Kailey Alexandra Levy, hija de los reconocidos actores William Levy y Elizabeth Gutiérrez, celebró sus 16 años con una fiesta especial, en la que sus padres dejaron de lado su reciente separación para acompañarla en un evento lleno de momentos emotivos.
La celebración, que tuvo lugar semanas después de su cumpleaños original el 6 de marzo, reunió a familiares, amigos cercanos y personalidades del espectáculo en Miami, ciudad donde reside Kailey junto a su madre.
El festejo siguió la tradición estadounidense del "sweet sixteen", destacando elementos formales similares a los de una tradicional fiesta de XV años.
Pese a que William Levy y Elizabeth Gutiérrez anunciaron su separación a inicios de 2024 tras más de 20 años juntos, ambos decidieron apoyar a su hija en esta fecha tan significativa.
A la celebración también acudió Christopher, el hermano mayor de Kailey, completando la presencia de la familia cercana.
Las redes sociales de los familiares y amigos de Kailey permitieron apreciar varios momentos del evento, en los que se reflejó la alegría y la unión familiar, a pesar de cambios recientes en su dinámica. La fiesta se realizó en un ambiente elegante y rodeado de seres queridos.
Un look de ensueño para una fecha especial
Para la ocasión, Kailey eligió un vestido largo de color rojo intenso, adornado con pedrería. El diseño contaba con un corte strapless, escote en forma de corazón, falda voluminosa y mangas tipo campesina que caían suavemente sobre sus brazos.
Su atuendo se completó con joyería discreta y una tiara, elementos que reforzaron el aire sofisticado del festejo.
William Levy y Christopher lucieron trajes oscuros, mientras Elizabeth Gutiérrez optó por un vestido rosa entallado. La familia se mostró sonriente y cercana durante toda la noche, como quedó registrado en diversas imágenes compartidas en redes sociales.
Elizabeth Gutiérrez, a través de su cuenta de Instagram, compartió imágenes del festejo y un mensaje lleno de orgullo hacia su hija:
"Mi princesa de carne y hueso... ¡Lo hicimos! Los tiempos de Dios son, sin duda, perfectos. Soñaste con este día desde pequeña. Tenías tu vestido elegido, soñaste con tener ese baile... imaginaste cómo querías que fuera este día y pudimos hacerlo realidad. Dios me dio la oportunidad de celebrarte como te mereces mi amor. ¡Nada me hace más feliz que verte sonriendo y viviendo tus sueños! En qué mujer tan hermosa te estás convirtiendo... ¡Estoy tan orgullosa de ti! ¡No hay nada que no haría por ti! ¡Amo mi vida!"