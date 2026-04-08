Madre investigada por la mega fiesta de XV años de Mafer

El lujoso festejo de los XV años de Mafer en Villahermosa, Tabasco, capturó la atención tras convertirse en tendencia en redes sociales, no solo por la espectacularidad del evento sino por el inicio de una investigación formal contra la madre de la joven, trabajadora de Pemex.
La celebración, realizada el 7 de marzo, estuvo marcada por la presencia de celebridades del entretenimiento y la magnitud de su producción.
Artistas como Galilea Montijo, quien fungió como anfitriona, y Belinda, que interpretó "Las Mañanitas" a la cumpleañera, formaron parte de la lista de invitados especiales.
Al los XV años de Mafer también asistieron J Balvin, Pablo Montero, Xavi y el grupo Matute, convirtiendo la noche en una auténtica pasarela de estrellas.
El salón se transformó en una réplica de la ciudad de Nueva York, destacando una imponente Estatua de la Libertad y la recreación de reconocidas tiendas internacionales como 7 Eleven, Sephora, McDonald’s y Hermès.
Videos y fotografías compartidas por los asistentes mostraron cada detalle del montaje, que desató innumerables comentarios y críticas en plataformas digitales.
Si bien el monto total del evento no ha sido confirmado oficialmente, medios y especialistas consideran que el costo superó los 40 millones de pesos, considerando la producción y los honorarios de los artistas presentes.
Este gasto ha generado sospechas y cuestionamientos sobre el origen de los recursos utilizados para sufragar el festejo.
Pemex inicia investigación patrimonial
El caso cobró un giro legal cuando Pemex presentó una denuncia contra Virginia Guillén Ávalos, madre de la quinceañera y auxiliar técnico B en la empresa estatal.
Guillén Ávalos percibe un sueldo mensual aproximado de 38,000 pesos netos, de acuerdo con la plataforma Nómina Transparente de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
El objetivo de la denuncia es investigar posibles irregularidades en la situación patrimonial de la empleada, según informes de El Universal.
La instancia responsable de la indagatoria será la Unidad de Responsabilidades de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
Juan Carlos Guerrero Rojas, padre y organizador de los XV años de Mafer, figura como empresario vinculado a al menos 17 compañías mexicanas, muchas relacionadas al sector petrolero, energético, gasolinero e inmobiliario, especialmente en Comalcalco, Tabasco.
Según el Sistema Integral de Gestión Registral (SIGER) de la Secretaría de Economía, Guerrero Rojas mantiene relaciones comerciales con Pemex desde 2010, contrario a versiones que señalaban menos años de vínculo.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que su gobierno no tolera la corrupción, pero enfatizó la importancia de respetar el debido proceso antes de emitir juicios o separar de su cargo a la trabajadora.
Ante la pregunta expresa sobre su opinión de que un funcionario o trabajador gaste cifras que se rumoran entre los 4 y los 40 millones de pesos en una fiesta particular, la mandataria instruyó que sea la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro, y el Órgano Interno de Control, quienes determinen la procedencia de las acusaciones.