 Mundial 2026: Belinda sorprende con look único
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Con un look poco convencional, Belinda promociona su canción del Mundial 2026

Un look inesperado, fútbol y música. Belinda deleitó a sus millones de fans al presentar una nueva colaboración para el Mundial 2026.

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Fotografía de archivo de la estrella del pop mexicano Belinda posando durante una entrevista con la Agencia EFE en Madrid, EFE/ Juan Carlos Hidalgo
Fotografía de archivo de la estrella del pop mexicano Belinda posando durante una entrevista con la Agencia EFE en Madrid / FOTO: EFE/ Juan Carlos Hidalgo

La cantante y actriz Belinda volvió a México en un viaje exprés desde Madrid para protagonizar uno de los momentos más comentados rumbo al Mundial 2026. Su aparición sorpresa en la exclusiva Sala Despecho de Polanco no solo generó revuelo entre los asistentes, sino que rápidamente se viralizó en redes sociales.

El evento marcó la presentación oficial de una de las canciones que acompañarán la fiesta futbolística más importante del mundo, en un contexto donde la música y el deporte vuelven a unirse para conectar con millones de fanáticos.

Un look que no pasó desapercibido

Durante su aparición, Belinda apostó por un estilo poco convencional que mezcló moda, fútbol y personalidad. Lució un jersey tricolor con el número 10, personalizado con brillos, combinado con tacones altos y medias blancas, creando una imagen moderna y arriesgada que captó la atención de todos.

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Belinda - Redes sociales

Su outfit, lejos de lo tradicional, reafirma su capacidad de reinventarse constantemente y de marcar tendencia en cada una de sus apariciones públicas.

La canción del Mundial 2026

La intérprete presentó un adelanto del tema oficial en colaboración con la marca Sabritas, en una campaña que busca encender la emoción rumbo al Copa Mundial de la FIFA 2026.

El proyecto destaca por reunir a distintas generaciones de artistas, ya que cuenta con la participación de figuras como Emmanuel, Mijares y el creador digital JuanPa Zurita, quienes también forman parte de la estrategia promocional.

La canción busca capturar el espíritu del fútbol: unión, celebración y orgullo, especialmente en una edición histórica del Mundial que será organizada por México, Estados Unidos y Canadá, y que arrancará el 11 de junio de 2026.

México como protagonista del Mundial

El Mundial 2026 marcará un hito al ser la primera edición con tres países sede. En el caso de México, ciudades como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey serán escenarios clave del torneo.

Este contexto convierte a proyectos musicales como el de Belinda en piezas fundamentales para amplificar la emoción del evento, especialmente en un país donde el fútbol es parte de la identidad cultural.

Los proyectos actuales de Belinda

Además de este lanzamiento, Belinda se encuentra en un momento clave de su carrera. Actualmente participa en el rodaje de la serie "Carlota", donde interpreta a la emperatriz Carlota de México, un papel que representa un reto actoral importante y que ha generado gran expectativa.

En el ámbito musical, la artista también ha apostado por nuevas colaboraciones y una evolución en su estilo, consolidándose como una figura vigente dentro de la industria del entretenimiento latino.

La presentación de Belinda no solo dejó ver un adelanto de lo que será la música del Mundial 2026, sino que también reafirmó su capacidad para generar momentos icónicos.

Con una combinación de moda, música y estrategia, la artista demuestra que sigue siendo una de las figuras más influyentes del espectáculo, capaz de conectar con distintas audiencias y de posicionarse en proyectos de alcance internacional.

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