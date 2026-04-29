 Fallece Roger Sweet, creador de He-Man, a los 91 años
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Muere Roger Sweet, el genio detrás de He-Man, a los 91 años

El diseñador del héroe de Eternia falleció tras enfrentar complicaciones de demencia, dejando un legado icónico en la industria del juguete.

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Roger Sweet, Instagram
Roger Sweet / FOTO: Instagram

El mundo del entretenimiento y la creatividad perdió a una de sus figuras más influyentes con el fallecimiento de Roger Sweet, el creador detrás de los icónicos personajes de He-Man y los Amos del Universo. 

Roger Sweet murió el 28 de abril, a los 91 años, como consecuencia de complicaciones relacionadas con la demencia. Su esposa, Marlene, confirmó la noticia y detalló que sus últimos días transcurrieron en una residencia especializada para pacientes con deterioro neurocognitivo.

Durante los meses previos a su muerte, Roger Sweet enfrentó un accidente cerca de su casa que marcó el inicio de un rápido deterioro en su salud. 

Luego de una caída, los médicos identificaron un sangrado cerebral, lo que llevó a su familia a buscar atención en una instalación especializada donde finalmente falleció, acompañado por sus seres queridos y en un ambiente de tranquilidad.

Los últimos años de Roger Sweet estuvieron marcados por dificultades económicas, una situación que contrastó con el legado de cientos de millones de dólares en ventas de los juguetes que ayudó a crear.

Su esposa Marlene impulsó una campaña en GoFundMe para reunir fondos y cubrir el tratamiento de la demencia que padecía.

La meta inicial, equivalente a cinco meses de tratamiento, era de 50 mil dólares. En pocos días, la campaña superó holgadamente la cifra solicitada gracias a la solidaridad de fanáticos y colegas. Mattel, la compañía que vio nacer a He-Man, hizo también su aporte donando cinco mil dólares.

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Una carrera marcada por la innovación

Originario de Akron, Ohio, Roger Sweet tuvo una destacada trayectoria como diseñador industrial. Antes de su paso por la industria del juguete, formó parte de la compañía Boeing, donde ayudó a desarrollar el icónico interior del modelo 747.

En la década de 1970, entró en Mattel, la gigante juguetera, en un momento crucial para la empresa.

La historia de Mattel estuvo marcada por un error que Sweet vivió de primera mano: la compañía rechazó la licencia para producir juguetes de Star Wars.

Esta decisión abriría la puerta a la creación de una línea de figuras propia, lo que condujo a Roger Sweet y su equipo a proponer en 1981 la línea de He-Man y los Amos del Universo como alternativa al universo creado por George Lucas y sus exitosos productos derivados.

A pesar del éxito masivo de la franquicia, se dice que Sweet recibió solo cinco mil dólares como bonificación por su aporte. He-Man se convirtió en uno de los juguetes emblemáticos de Mattel junto a otros grandes nombres como Barbie y Hot Wheels. 

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Roger Sweet He-Man - Instagram

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