Met Gala 2026: Famosos en la Alfombra Roja y Sorpresas

La expectativa crece en torno a la Met Gala 2026, el evento del año que reunirá a las figuras más icónicas del entretenimiento, la moda y el mundo empresarial en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York el lunes 4 de mayo.
Bajo la consigna "Fashion Is Art", la gala promete romper esquemas esta edición, con el objetivo de explorar la conexión entre el arte y el vestuario a través de la historia.
Con Anna Wintour a la cabeza de la organización, el evento centrará su narrativa en la exposición "Costume Art", una muestra que invita a reflexionar sobre el cuerpo vestido y su evolución en cinco mil años de cultura visual.
La expectativa se intensifica con la confirmación de Beyoncé como coanfitriona, marcando su regreso tras una década lejos de este escenario.
Ella comparte el protagonismo al lado de Nicole Kidman y la leyenda del tenis Venus Williams, conformando un equipo creativo que ha delineado una exclusiva lista de invitados.
A través de sus redes sociales, Met Gala reveló la lista completa de asistentes. Sabrina Carpenter Lisa, integrante de Blackpink, figuran entre los primeros nombres confirmados. A ellas se suman artistas de renombre internacional como Doja Cat, Sam Smith y Teyana Taylor, quienes aportarán su propio sello estilístico al evento.
La gala no solo contará con estrellas de la música y el cine, sino también con líderes del ámbito social y de negocios. Jeff Bezos y Lauren Sánchez encabezarán la representación empresarial en la velada, consolidando la diversidad de invitados en esta edición especial.
Invitados habituales y posibles sorpresas
Cada año la Met Gala marca la pauta en tendencias y este 2026 no será la excepción. Zendaya, Rihanna, Kim Kardashian y Bad Bunny son algunas de las celebridades recurrentes cuya presencia se espera en la alfombra roja.
Además, se especula con el debut de Adele y la posible participación de Blue Ivy, lo que añade un elemento de sorpresa y emoción entre los seguidores del evento.
El dress code, presentado oficialmente en febrero, responde al espíritu de la exposición central del año, titulada "Arte del Traje", que se inaugurará en las nuevas Galerías Condé M. Nast del museo, un espacio de casi 1.115 metros cuadrados.
La propuesta curatorial invita a los diseñadores y sus clientes a tratar el cuerpo humano como un lienzo en blanco, explorando la individualidad y la universalidad de la experiencia corporal a través de la indumentaria.
Esto significa que los invitados del Met Gala no deberán pensar en un "look" para la ocasión, sino en una manifestación artística que dialogue con la exposición.