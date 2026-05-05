 Hannah Murray: Su Impactante Cambio tras Game of Thrones
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Hannah Murray, de Game of Thrones, aparece irreconocible tras pasar por una secta y un psiquiátrico

La actriz interpretó a Gilly en la famosa serie de HBO y reveló cómo sus problemas de salud mental la sumergieron en una crisis que pensó que no iba a sobrevivir.

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Hannah Murray, Instagram
Hannah Murray / FOTO: Instagram

Hannah Murray, reconocida por sus papeles en "Skins" y "Juego de Tronos", ha decidido revelar experiencias inéditas sobre su vida lejos de los sets de grabación, marcadas por retos de salud mental y la influencia de una secta.

La actriz británica, conocida por interpretar a Cassie en el aclamado drama adolescente ‘Skins’ y a Gilly en la exitosa serie de HBO, compartió detalles íntimos de su vida en el libro ‘The Make-Believe’, el cual se publicará el 28 de mayo.

En sus memorias, Hannah Murray aborda de forma directa las dificultades personales y profesionales que enfrentó, incluyendo presiones de la industria, humillaciones vividas en audiciones y lo devastador que resultó para ella repetir escenas violentas.

Ella ha contado su experiencia personal sobre el episodio más oscuro de su vida. Y es que mientras trató de buscar esperanza y luz, su camino se hizo más "oscuro y doloroso", hasta el punto de entrar en una secta y terminar en un hospital psiquiátrico.  

Su desesperada situación la llevó a caer en los brazos de un "líder carismático", el cual le prometió "más recompensas espirituales si se involucraba" en dicha secta.

Sin embargo, Hannah Murray empezó a notar que las cosas no eran como pintaban, sucumbiendo a un "control estricto" sobre su persona a la vez que se enamoró "peligrosamente" del líder de la organización.

Esto le provocó un estado mental al límite, terminando ingresada en un psiquiátrico debido a un diagnóstico de trastorno bipolar.

Superar la adversidad 

Fue entonces cuando Hannah Murray se dio cuenta de que había "cedido el control de su vida", lo que le llevó a tomar cartas en el asunto y dar un giro radical a todo, algo que ha dado como resultado este libro con sus memorias:

"Estoy muy orgullosa de este libro. Durante todo este proceso me he sentido empoderada para contar mi propia historia y recuperar mi propia narrativa. Me entusiasma compartirla con los lectores, para que puedan adentrarse en un capítulo de mi vida que fue a veces mágico, a veces caótico, a veces doloroso y oscuro", concluye la actriz.

A pesar de lo doloroso de los recuerdos, Hannah Murray señala que el proceso de escribir sus memorias le tomó siete años y le permitió sentirse empoderada y retomar su narrativa personal.

En declaraciones exclusivas al medio People, la actriz expresó el enorme valor personal y ánimo que le brindó contar su historia, aunque revivir esos episodios fue altamente desafiante.

Convertida en un símbolo para toda una generación joven gracias a su papel como Cassie Ainsworth en ‘Skins’, Hannah Murray conectó profundamente con la audiencia joven, encarnando a un personaje marcado por problemas de ansiedad e identidad.

La exposición temprana al éxito no la eximió de los complejos que enfrentan muchas figuras públicas desde temprana edad, similar a lo vivido por otros famosos como Britney Spears, Lindsay Lohan, Macaulay Culkin, Justin Bieber o Demi Lovato.

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