Bad Bunny: Su Deliciosa Forma de Comer Chocolate

La reciente aparición de Bad Bunny en redes sociales captó la atención mundial, no por una nueva canción ni por un anuncio especial, sino por un video viral donde el artista disfruta de chocolate de una manera inesperada.
El puertorriqueño publicó imágenes en las que saborea chocolate tibio directamente con las manos, deleitándose mientras se chupa los dedos. La escena desató una ola de reacciones en plataformas como TikTok y X, donde fanáticos y usuarios crearon memes y bromas sobre el gesto y la actitud relajada del músico.
El video forma parte del material que Bad Bunny compartió de su reciente estadía en Medellín, Colombia.
Durante este viaje en enero, el artista ofreció tres presentaciones consecutivas en el marco de su gira "DeBÍ TiRAR MÁS FOToS World Tour".
Aunque en la actualidad mantiene su cuenta de Instagram sin publicaciones fijas, publicó varias historias destacando diferentes momentos de su visita.
En una de las grabaciones más comentadas, Bad Bunny participa en una experiencia de chocolaterapia en el restaurante Elcielo.
El músico recibió chocolate caliente en las manos y lo saboreó como parte de una dinámica sensorial exclusiva del local. La forma en que vivió la experiencia rápidamente atrajo todas las miradas en redes, con miles de seguidores comentando sobre la espontaneidad y naturalidad del momento.
Recorridos y nuevas experiencias gastronómicas
Durante su paso por Medellín, Bad Bunny no solo disfrutó de la chocolaterapia. Paseó por zonas emblemáticas como Sabaneta y Provenza, y dedicó tiempo al descanso explorando los paisajes de las montañas antioqueñas.
También visitó restaurantes reconocidos en la zona de El Poblado y se acercó al espacio cultural 50|50 del distrito creativo Perpetuo Socorro.
En ese entorno, probó tripletas, uno de los sándwiches más representativos de la gastronomía urbana de Puerto Rico. La experiencia culinaria del cantante se sumó a la lista de momentos que los seguidores comentaron en redes, ampliando el impacto de su visita en Medellín.
Al finalizar sus historias, Bad Bunny aprovechó la oportunidad para dedicar palabras de agradecimiento tanto a la ciudad como al público colombiano por el cálido recibimiento durante sus conciertos. El artista recordó que, si bien ha estado en Medellín en otras ocasiones, la energía que vivió en el estadio Anastasio Girardot superó todas sus expectativas.
El propio cantante compartió en mayúsculas su cariño especial: "¡MEDELLÍN LO DIÓ TODO Y MÁS! ¡GRACIAS! Gracias Medallo por aceptarme y quererme, gracias Colombia por tanto y tanto amor. Tengo mucho, mucho y mucho más que contar sobre ustedes y su tierra... Algún día será. Nos veremos pronto".