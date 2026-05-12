Salud de Bonnie Tyler: Rumores de Coma y Paro Cardíaco

La cantante británica Bonnie Tyler, una de las voces más icónicas de los años 80, continúa hospitalizada y "gravemente enferma, aunque estable", según un comunicado oficial publicado este 12 de mayo por su equipo de trabajo.
La artista de 74 años permanece ingresada en un hospital de Faro, al sur de Portugal, luego de haber sido sometida recientemente a una cirugía intestinal.
En los últimos días, diversos rumores sobre su estado de salud comenzaron a circular en medios internacionales y redes sociales, incluyendo versiones que aseguraban que la cantante había sufrido un paro cardíaco o que se encontraba en coma inducido.
Sin embargo, su familia y representantes decidieron emitir un nuevo comunicado para aclarar la situación y pedir respeto ante el delicado momento que atraviesa la intérprete.
El comunicado oficial sobre Bonnie Tyler
A través de la página oficial de la cantante, el equipo compartió un mensaje en el que confirmó que Bonnie Tyler sigue delicada de salud, aunque los médicos mantienen una actitud positiva sobre su recuperación.
"Hasta esta mañana, Bonnie continúa gravemente enferma, pero estable en el hospital de Faro. Sin embargo, sus doctores siguen confiando en que logrará una recuperación completa", señala el comunicado difundido este 12 de mayo.
Además, la familia expresó su molestia por las versiones falsas y sensacionalistas que comenzaron a circular en internet y algunos medios de comunicación.
"La familia de Bonnie está muy decepcionada por los numerosos rumores morbosos y falsos que ahora circulan en los medios", agrega el texto.
El comunicado también aclara que una persona identificada como "Mellaha" no representa oficialmente a la artista ni mantiene comunicación con la familia sobre el estado de salud de la cantante.
"Queremos dejar claro que Roberto Mehalha no los representa de ninguna manera y no está en contacto con ellos respecto a Bonnie", indica parte del mensaje oficial.
Finalmente, el equipo pidió respeto y privacidad mientras la artista continúa recuperándose.
"Cuando haya más noticias sobre la condición de Bonnie emitiremos otro comunicado, pero pedimos a los medios que dejen de especular o publicar rumores descabellados, ya que solo sirven para perturbar a su familia, amigos y muchos fans. Pedimos nuevamente privacidad y decencia en este momento difícil", concluye el escrito.
¿Qué se sabe sobre su estado de salud?
Bonnie Tyler fue hospitalizada la semana pasada pocos días después de someterse a una operación intestinal.
Aunque inicialmente trascendió que la cantante se encontraba estable, posteriormente comenzaron a surgir especulaciones relacionadas con un supuesto empeoramiento de salud.
Algunos medios portugueses y cuentas en redes sociales difundieron versiones que señalaban que la artista había entrado en coma inducido e incluso sufrido un paro cardíaco, información que no ha sido confirmada oficialmente.
Hasta el momento, el único reporte válido continúa siendo el comunicado publicado por su equipo, donde se asegura que la cantante permanece estable y bajo observación médica.
Fans muestran apoyo en redes sociales
Tras conocerse la actualización sobre el estado de salud de Bonnie Tyler, miles de seguidores alrededor del mundo comenzaron a enviar mensajes de apoyo y cariño a través de redes sociales.
Muchos recordaron los grandes éxitos de la cantante y destacaron el impacto que tuvo su música durante décadas.
¿Quién es Bonnie Tyler?
Bonnie Tyler nació el 8 de junio de 1951 en Gales bajo el nombre de Gaynor Hopkins.
Comenzó su carrera musical en la década de los 70 y alcanzó notoriedad internacional gracias a canciones como "It’s a Heartache".
Sin embargo, fue en los años 80 cuando se convirtió en una estrella global con el éxito de Total Eclipse of the Heart, uno de los temas más emblemáticos de la música pop y rock de la época.
Su característica voz rasposa y potente la convirtió en una de las artistas más reconocidas del Reino Unido.
A lo largo de su trayectoria también lanzó éxitos como "Holding Out for a Hero", canción que continúa siendo utilizada en películas, series y redes sociales.
En 2023, Bonnie Tyler fue nombrada Miembro de la Orden del Imperio Británico (MBE) por sus aportes a la música.