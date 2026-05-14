Insulto de Verónica Castro a Cristian: Polémica en Redes

Verónica Castro reaccionó con dureza a la reciente negativa de Cristian Castro sobre su supuesto vínculo sentimental con Victoria Kühne.
Durante una llamada telefónica con el programa ‘Ventaneando’, la actriz y cantante se mostró visiblemente inconforme con la postura de su hijo, asegurando que la situación la tomó desprevenida y la hizo quedar en una posición incómoda ante la familia de la empresaria regiomontana.
Verónica Castro relató que la cercanía entre Cristian y Victoria nunca le pareció solo una amistad, señalando que la relación entre ambos parecía más profunda de lo que su hijo admitió públicamente.
Enfatizó que conoce a la familia de Kühne desde hace años, lo que agravó su malestar tras el desmentido de Cristian, pues afirma haber quedado mal con los padres de la empresaria.
Verónica Castro defendió el perfil profesional de Victoria Kühne y rechazó definiciones que minimizan la trayectoria de la productora musical.
Subrayó que Victoria es una mujer hecha y derecha, capaz y con una sólida carrera. Recalcó que "no puedes referirte a ella como una chica o muchacha, porque es una mujer que ya lo tiene todo y no necesita nada", destacando su independencia y éxito empresarial.
Para la actriz, la actitud de Cristian fue un error. Expresó que su hijo perdió la oportunidad de vivir una relación valiosa con una mujer de gran nivel.
"Si negó el noviazgo y se echó para atrás, fue una tontería, porque con ella lo tenía todo y ella jamás le iba a pedir nada", señaló taxativamente.
Profunda molestia tras contradicciones públicas
Al ser consultada sobre la versión de su hijo, Verónica Castro no pudo ocultar su inconformidad.
"Que haya declarado semejante tontería, si fue una broma, lo hizo muy mal", reclamó. Su molestia fue en aumento mientras recordaba detalles de la relación y la manera en que Cristian abordó el escándalo ante el ojo público.
De manera directa, Verónica describió a Cristian como alguien inmaduro frente a la situación.
"Siento vergüenza por lo ocurrido, me muero de la pena. Tengo pensado hablar con Vicky para que me cuente su versión y pedirle disculpas por el comportamiento de mi hijo", anticipó.
La actriz también manifestó que toda esta controversia afecta una amistad de varios años con la familia de Victoria Kühne, lamentando que esta situación ponga en riesgo una relación que ella considera valiosa. "Esto no solo me involucra a mí y a mi hijo, sino que podría terminar con una amistad que yo valoraba de toda la vida", concluyó.