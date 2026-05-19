 Joe Jonas en controversia por limpiarse tras saludar a fans
Farándula

Joe Jonas en medio de la polémica por video donde se limpia tras saludar a fans

El cantante desató un debate en las redes luego de ser captado lavándose las manos después de interactuar con seguidores.

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Joe Jonas, Instagram
Joe Jonas / FOTO: Instagram

Joe Jonas provocó una intensa discusión en redes sociales luego de ser captado mientras se limpiaba meticulosamente las manos tras interactuar con sus seguidores durante el tour Jonas 20: Greetings From Your Hometown en Chile.

El momento ocurrió hace unos días, cuando los Jonas Brothers celebraban veinte años de carrera musical.

Tras cantar éxitos como "Backwards", Joe Jonas bajó del escenario y se acercó a quienes ocupaban las primeras filas para saludarlos con abrazos y apretones de manos.

Inmediatamente después, se dirigió al lateral del escenario donde, frente al público y cámaras, tomó agua y utilizó productos de limpieza para frotarse las manos con especial cuidado.

@mauricioespinosanews

¿Asco, higiene o simple costumbre? Joe Jonas fue captado limpiándose las manos tras saludar a un fan. ¿Tú qué piensas? #JoeJonas #Viral #Espectáculos #Polémica #parati

♬ sonido original - Mauricio Espinosa NEWS

Las imágenes del gesto comenzaron a circular rápidamente en plataformas como TikTok y X, acompañadas por tags como "Adjunto evidencia" y acumulando millones de visualizaciones en pocas horas. 

El suceso generó una avalancha de comentarios y memes, convirtiéndose en uno de los temas más comentados y divididos en América Latina durante la semana.

@mauricioespinosanews escribió: "¿Asco, higiene o simple costumbre? Joe Jonas fue captado limpiándose las manos tras saludar a un fan. ¿Tú qué piensas?".

La opinión pública dividida

La reacción en internet no tardó en polarizarse. Mientras algunos usuarios consideraron el acto de Jonas como una falta de tacto hacia el público chileno, ya que sucedió frente a todos, otros argumentaron que solo fue una respuesta lógica y necesaria por higiene después de haber estado en contacto físico con decenas de personas.

Algunos de los comentarios que inundaron la conversación digital incluían frases como: "Higiene ante todo", "Es lo más normal después de saludar a tantas personas" y "Yo haría lo mismo".

Sin embargo, también aparecieron bromas y críticas como "Joe Jonas se arrepintió de tocar a los fans" o cuestionamientos a la exageración al limpiar sus manos en público.

Hasta el momento, ni Joe Jonas ni los Jonas Brothers han emitido declaraciones públicas sobre la viralización de este episodio. La polémica creció aún más porque los videos mostraban claramente que el intérprete se tomaba su tiempo para frotarse las manos antes de volver al centro del escenario.

Mientras el debate hace eco en redes sociales, los conciertos de los Jonas Brothers en Santiago fueron un éxito rotundo. Kevin, Nick y Joe Jonas cautivaron al público con presentaciones llenas de nostalgia, energía y empatía, interpretando los mayores éxitos de su trayectoria para miles de asistentes que los esperaban desde hace más de dos años.

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