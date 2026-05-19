 Selena Gomez en Londres: Su detalle que roba miradas
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Selena Gomez es captada en Londres y rostro se roba las miradas por este detalle

La cantante vuelve a ser el foco de atención tras su reciente transformación física, que muchos atribuyen a un mejor estado de salud y hábitos más saludables luego de lidiar con lupus.

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Selena Gomez, Instagram
Selena Gomez / FOTO: Instagram

La reciente reaparición de Selena Gomez causó revuelo en redes sociales, donde cientos de fans afirmaron que la artista luce visiblemente más joven y radiante que en sus últimas apariciones públicas.

Fotografías y videos publicados en distintos perfiles generaron comentarios en los que se destacó el regreso de su característica "baby face".

Muchos seguidores aseguraron que el cambio en su apariencia es notable: sus facciones lucen más suaves, definidas y naturales, mientras que la zona de las mejillas y la mandíbula aparece mucho más estilizada, lo que desató múltiples teorías sobre su transformación física.

La imagen renovada de la intérprete impactó hasta a quienes suelen seguir cada uno de sus movimientos, desatando frases como "regresó la Selena de antes" y "otra vez tiene cara de bebé".

Durante años, la evolución física de Selena Gomez estuvo en el foco de medios y usuarios, quienes han comentado cada cambio que presenta en diferentes etapas de su vida. 

En esta ocasión, su aspecto renovado captó la atención colectiva, ya que muchos notaron que su piel luce más luminosa y que sus rasgos están más equilibrados que nunca.

El comentario repetido en redes sobre un rostro "menos inflamado" se instaló entre las tendencias, donde se debatió si esta nueva apariencia obedece a cuestiones estéticas, de salud o a simples cambios en su rutina diaria. 

Varios internautas observaron que los ojos, pómulos y mandíbula de la cantante parecen mucho mejor definidos ahora, agregando aún más misterio sobre el origen de su transformación.

Nuevo proyecto

Un nuevo proyecto cinematográfico dirigido por el aclamado Brady Corbet ya comienza a generar expectativa. El elenco confirmado reúne a Cate Blanchett y a Selena Gómez, cuya polémica trayectoria como actriz se ha convertido en el centro de la conversación alrededor de este largometraje para adultos. 

El director, nominado al Oscar en 2025 por su visión estética y narrativa en El Brutalista se ha convertido en una de las voces más ambiciosas del cine contemporáneo. 

Pese a que la interprete de Bad Liar ha sido conocida principalmente por su carrera como cantante y figura del pop en la que continua con un perfil menos mediático, también ha buscado abrirse camino en la actuación con proyectos puntuales a lo largo de los años. 

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