Geena Davis a los 70: Radiante y Deslumbrante Reaparición

Geena Davis reapareció en el centro de la atención durante la premier de la serie "The Boroughs" producida por los hermanos Duffer, conocidos por el éxito de Stranger Things.
A sus 70 años, la actriz deslumbró en Los Ángeles con una imagen que desafió los estereotipos de la edad en Hollywood y acaparó los flashes de los medios especializados.
El look de Geena Davis generó comentarios entre la prensa y asistentes al evento: eligió un minivestido negro con escote pronunciado y detalles de cuentas blancas, combinado con medias transparentes, zapatos de charol de punta fina y una cadena plateada larga con pendientes a juego.
Su cabello lució una raya al costado y ondas suaves, reflejando una vitalidad que parece atemporal y una actitud segura.
En "The Boroughs", Geena Davis interpreta a Renée, un papel escrito como una mujer de carácter que se resiste a ser relegada por la edad.
La serie, ambientada en un idílico complejo para jubilados, enfrenta a un grupo de protagonistas con una amenaza sobrenatural que busca arrebatarles "lo único que ya no tienen: el tiempo".
El elenco incluye figuras como Bill Pullman, Alfred Molina, Alfre Woodard, Clarke Peters, Denis O’Hare y Jena Malone.
Una imagen renovada y una confianza en crecimiento
Geena Davis reveló en distintas entrevistas que, a diferencia de etapas anteriores, hoy se siente más atractiva y segura de sí misma.
Durante la promoción de la serie, fue invitada a programas estadounidenses como "Live With Kelly and Mark", "Watch What Happens Live With Andy Cohen" y "CBS Mornings", donde abordó con honestidad su relación con el paso del tiempo y su propia autoestima.
"Es muy extraño cuando te haces mayor. Tienes una imagen de cómo será y luego llegas ahí y piensas: ‘Sigo siendo yo. No ha pasado nada’", dijo.
La actriz admitió que alcanzar los 70 no transformó su percepción personal, pero sí experimentó una mayor aceptación con los años.
Geena Davis cuenta con una de las trayectorias más notables en la industria cinematográfica estadounidense. Debutó en 1982 con un papel menor en "Tootsie" junto a Dustin Hoffman tras acudir a su primera audición sin experiencia en set.
Su carrera despegó con el Oscar a Mejor Actriz de Reparto por "El turista accidental" (1988) y alcanzó el estatus de ícono cultural con "Thelma & Louise", película que este 24 de mayo cumple 35 años desde su estreno.
- Participó en títulos icónicos como "Beetlejuice", "La mosca", "A League of Their Own" y la saga "Stuart Little", entre otras producciones destacadas.