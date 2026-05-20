 Jimena Maradiaga revela imágenes sin censura de su accidente
Farándula

La guatemalteca Jimena Maradiaga muestra las imágenes sin censura de su accidente

La generadora de contenido sorprendió al mostrar un video de cómo quedó el baño tras sufrir el accidente.

Compartir:
Jimena Maradiaga, Jimena Maradiaga
Jimena Maradiaga / FOTO: Jimena Maradiaga

Hace algunos días, Jimena Maradiaga compartió con sus seguidores que había experimentado un accidente doméstico. El incidente resultó en heridas significativas en dos de sus dedos, requiriendo intervención médica inmediata.

Los médicos le colocaron 10 puntos de sutura en cada dedo afectado, lo que generó preocupación tanto en ella como en su círculo cercano.  Sin embargo, lo que realmente impactó a la comunidad digital fue cuando su amiga decidió compartir un video exclusivo mostrando el estado del baño después del incidente, revelando una escena que parecía sacada directamente de una película de acción.

@gabygabyr_

Mándenle mensajes de amor a @jimena maradiaga

♬ sonido original - GABYGABY

El video se volvió viral rápidamente, permitiendo a los seguidores de Maradiaga dimensionar la gravedad del accidente. Las imágenes sin censura muestran los daños materiales causados por la caída, dejando clara la fuerza del impacto.

Lo más preocupante para la guatemalteca no fue solo la lesión física visible, sino las consecuencias posteriores que enfrentaría en su recuperación. Desde que ocurrió el accidente, Jimena ha experimentado cambios en la sensibilidad de sus dedos afectados, una complicación que le genera inquietud diaria.

Más del incidente de Jimena Maradiaga

Esta pérdida parcial de sensibilidad podría impactar sus actividades cotidianas y su capacidad para crear contenido de la manera acostumbrada.  A pesar de estos desafíos médicos y emocionales, la influenciadora ha sorprendido a propios y extraños manteniendo una actitud extraordinariamente positiva frente a la adversidad.

La fortaleza demostrada por Maradiaga ha sido ampliamente reconocida por su base de seguidores, quienes no han dejado de brindarle apoyo incondicional durante este proceso de recuperación. Sus fans han inundado redes sociales con mensajes de aliento, demostrando que la comunidad digital puede ser un espacio de solidaridad genuina.

Massiel Carrillo y su intrigante foto: ¿Es real o es inteligencia artificial?

La modelo y cantante guatemalteca Massiel Carrillo volvió a ser tendencia en redes sociales tras compartir una imagen que desató una ola de dudas.

Esta respuesta positiva ha sido fundamental para que la joven mantenga el ánimo elevado y continúe adelante con optimismo. Actualmente, la joven cuenta con más de 158 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram, en donde afirmó que compartirá más información de sus mejoras.

En Portada

Fiscal general destituye al jefe de la FECI, Rafael Curruchichet
Nacionales

Fiscal general destituye al jefe de la FECI, Rafael Curruchiche

01:01 PM, Mayo 20
Guatemala y la Unión Europea consolidan relación y reiteran compromiso en la defensa de la democraciat
Nacionales

Guatemala y la Unión Europea consolidan relación y reiteran compromiso en la defensa de la democracia

12:47 PM, Mayo 20
Masaya presenta denuncia contra Curruchiche y Moralest
Nacionales

Masaya presenta denuncia contra Curruchiche y Morales

10:47 AM, Mayo 20
Hace dos años Municipal celebraba la copa 32 de Liga Nacionalt
Deportes

Hace dos años Municipal celebraba la copa 32 de Liga Nacional

01:55 PM, Mayo 20
La hora de la verdad para Cristiano Ronaldo en Arabia Sauditat
Deportes

La hora de la verdad para Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita

12:21 PM, Mayo 20

Temas

GuatemalaDestacadasMundial 2026Fútbol#liganacionalMinisterio PúblicoFiscal GeneralReal MadridEstados UnidosLiga NacionalFIFA
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Emma Stone ,Instagram
Gaming

Los videojuegos favoritos de los actores de Hollywood

Netflix ,Netflix
Farándula

Ranking: estas son las 5 peores películas de Netflix

emojis ,Instagram
Tecnología

Los secretos detrás de los corazones de colores en WhatsApp: ¿Qué emociones ocultan?

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras Unidas Escuchar