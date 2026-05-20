Lupillo Rivera demanda por escándalo con Ángela Aguilar

Lupillo Rivera enfrenta la difusión de un polémico video viral donde se le relaciona con Ángela Aguilar.
El cantante salió de inmediato a aclarar la situación, asegurando que dicho material fue generado con inteligencia artificial y anunció que se prepara para iniciar acciones legales.
La controversia estalló luego de que surgiera un clip en redes sociales donde presuntamente Emiliano Aguilar lanza una advertencia a su hermana Ángela, haciendo referencia directa a Lupillo Rivera y sugiriendo la existencia de supuestos secretos comprometedores sobre la cantante.
"Hermanita, es mejor que no te metas a defender a tu nopal porque tengo secretos tuyos que muy bien sabes que te pueden costar tu matrimonio. ¿O acaso quieres que cuente lo que hiciste con Lupillo Rivera cuando cumpliste dieciocho años, eh?".
Las declaraciones falsas se esparcieron con rapidez en plataformas sociales, generando confusión y una ola de comentarios.
Aunque algunos usuarios creyeron el contenido, una parte de la audiencia cuestionó la veracidad tanto de las imágenes como del audio, sobre todo debido a que la grabación tocaba temas privados y sensibles alrededor de Ángela Aguilar, quien en los últimos meses ha sido blanco constante de rumores en la red.
Respuesta de Lupillo Rivera ante el uso de inteligencia artificial
Ante la viralización del video, Lupillo Rivera reaccionó molesto y se manifestó públicamente a través de sus redes sociales.
El cantante recurrió a su cuenta de Instagram para desmentir de manera categórica cualquier vínculo con el material y recalcar que todo había sido manipulado por inteligencia artificial.
"Esta madre es inteligencia artificial, se los garantizo. Voy a meter ya, agarrar un abogado para protegerme de esa onda, Inteligencia artificial. A ver esta página, ¿cómo se llama? Notichisme. Vamos a tener que mandarle una carta a esta gente," señaló Rivera.
En su mensaje dejó claro que tomará acciones legales contra quienes resulten responsables de la creación y difusión del video.
Lupillo Rivera aprovechó el momento para expresar su admiración por la familia Aguilar y lanzar un llamado a frenar los ataques contra Ángela Aguilar.
Sostuvo que desde siempre ha habido respeto hacia la dinastía liderada por Pepe Aguilar y reconoció el talento de todos sus integrantes, en especial de las mujeres.
"Nosotros siempre hemos respetado a toda la familia Aguilar en general, parejo. Mis respetos para el señor Pepe Aguilar, desde Antonio Aguilar, ahora que conocí a Emiliano, mis respetos, especialmente a, a las mujeres, a Majo. Ya dejen a Ángela Aguilar, tiene un talento espectacular", afirmó.