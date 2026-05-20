 Paolita Suárez sufre grave accidente en camioneta
Farándula

¡Su camioneta quedó destruida! Paolita Suárez sufre terrible accidente

La influencer Paolita Suárez alarmó a sus seguidores luego de sufrir un fuerte accidente automovilístico en León, Guanajuato, que terminó con su traslado a un hospital.

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Paola Suarez, Paola Suarez
Paola Suarez / FOTO: Paola Suarez

La creadora de contenido mexicana Paolita Suárez, integrante del popular colectivo "Las Perdidas", protagonizó un aparatoso accidente automovilístico. Lo anterior generó preocupación entre sus millones de seguidores y una fuerte movilización de cuerpos de emergencia en León, Guanajuato.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió la noche del 19 de mayo sobre el bulevar Cañaveral, a la altura de la colonia Viñedos, en León. La influencer conducía una camioneta pick-up color rojo oscuro cuando impactó por alcance contra la parte trasera de un camión repartidor.

Las imágenes que comenzaron a circular en redes sociales mostraron la magnitud del accidente. El vehículo de Paolita presentó severos daños en la parte frontal, especialmente del lado derecho, lo que encendió las alarmas entre sus seguidores.

Tras el choque, elementos de la Policía Vial y paramédicos llegaron al lugar para asegurar el área y brindar atención médica inmediata.  Luego de ser valorada por personal de emergencia, Paolita Suárez fue trasladada a un hospital para continuar con la revisión y tratamiento correspondiente.

Más de Paolita Suárez

Hasta el momento no se ha emitido un parte médico oficial que confirme la gravedad de sus lesiones. El accidente tomó aún más relevancia luego de que Wendy Guevara, amiga cercana de Paolita y también integrante de "Las Perdidas", recibiera la noticia mientras realizaba una transmisión en vivo.

La influencer interrumpió repentinamente el live tras recibir una llamada y una fotografía relacionada con lo ocurrido. Sin ofrecer mayores detalles, explicó a sus seguidores que se trataba de una situación delicada que necesitaba atender de inmediato, lo que incrementó la incertidumbre en redes sociales.

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La generadora de contenido sorprendió al mostrar un video de cómo quedó el baño tras sufrir el accidente.

Paolita Suárez, de 31 años, alcanzó fama en internet en 2017 junto a Wendy Guevara gracias al viral video "¡Estamos perdidas!". Se convirtieron en figuras reconocidas del entretenimiento digital y les abrió las puertas a televisión, música y diversos proyectos en redes sociales.

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