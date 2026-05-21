Arrestan a Giovanni Laguna por golpiza a la modelo Andrea Del Val

El reconocido estilista venezolano Giovanni Laguna fue arrestado en Cannes tras ser acusado de agredir a Andrea del Val, actual Miss Venezuela Global, en medio de los eventos paralelos al prestigioso festival de cine francés.
La tarde del 20 de mayo, medios y redes sociales difundieron la noticia luego de que Andrea del Val publicara videos en los que muestra las heridas presuntamente causadas por Laguna.
En las imágenes, la reina de belleza señala directamente al estilista, mientras exhibe su rostro ensangrentado y el estado caótico de la habitación donde ocurrió el enfrentamiento.
La pareja se alojaba en la ciudad francesa como parte del circuito de actividades alternas al famoso festival de cine, cuando se produjo el altercado que terminó con la intervención policial. Giovanni Laguna fue detenido por la policía local y las imágenes rápidamente se viralizaron en contextos digitales.
Andrea de Val recurrió a sus redes para exponer lo sucedido. En los videos, se escucha a la modelo decir:
"Miren, esto lo hizo Giovanni Laguna, felicitaciones, Giovanni, eso es lo que yo quería, que demostraras quién eras", mientras enfocaba sus lesiones y el desorden en la habitación.
Según testigos, poco antes de la llegada de los agentes policiales se escucharon gritos e indicios de agresión física provenientes desde la habitación que ambos compartían. Infobae reportó que el ambiente previo se tornó tenso y ruidoso.
En video tomados previos al ataque, Giovanni Laguna es captado insultando y amenazando a Andrea del Val.
Durante la discusión, el estilista declara: "Vamos a mostrar quién eres tú de verdad, sigue hablando mal de mí. Vamos a seguir mostrando quién tú eres, sigamos mostrando quién tú eres de verdad, el abusador".
En otro fragmento agrega: "Quítate, porque te voy a lanzar un zapatazo, no me interesa. Yo soy Giovanni Laguna, director, un estilista arrechísimo. Tu eres una prostituta barata, que se prostituye en los barcos de Dubái, que te prostituyes en Mykonos, que cobras mil por pauta".
Más detalles
Giovanni Laguna lleva una carrera consolidada en el mundo de la moda y los certámenes de belleza internacionales. Se reconoce por su trabajo como estilista, diseñador y creador de imagen para figuras del entretenimiento y eventos destacados como alfombras rojas y semanas de la moda.
Entre sus colaboraciones sobresale su cercanía profesional con la mexicana Fátima Bosch, Miss Universo 2025, con quien mantiene una estrecha relación de amistad, según han confirmado personas cercanas.
Andrea del Val, por su parte, es una modelo, actriz y reina de belleza venezolana que ostenta el título de Miss Global Venezuela 2024/2025. Su trayectoria incluye participación en pasarelas, eventos internacionales y colaboraciones con marcas de moda reconocidas en el sector.
Ambos permanecían en Cannes como figuras destacadas en la escena de la belleza y moda, en el marco de actividades alternas al festival de cine, cuando ocurrió el hecho que hoy genera repercusión en la opinión pública.