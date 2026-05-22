El 'Late Show' de Stephen Colbert se despide: Trump lo pide

La cadena CBS tomó la decisión de cancelar "The Late Show With Stephen Colbert" tras más de una década al aire, en medio de una fuerte controversia derivada de tensiones con el expresidente de Estados Unidos Donald Trump y un acuerdo millonario por parte del canal.
El episodio final, con la participación estelar de Paul McCartney, se extendió hasta las primeras horas del viernes 22 de mayo de 2026 y se convirtió en el evento televisivo más relevante de la noche, opacando a otros programas nocturnos, ya que tanto Jimmy Fallon como Jimmy Kimmel decidieron retransmitir episodios antiguos para evitar la competencia.
La salida de Stephen Colbert se produjo tras una serie de burlas hacia el canal por compensar a Trump con 16 millones de dólares, acusando al programa de editar "maliciosamente" una entrevista entre el entonces presidente y su rival demócrata Kamala Harris.
Pese a esto, CBS declaró que la cancelación, a pesar de los buenos niveles de audiencia, respondía únicamente a razones financieras.
La franquicia ‘The Late Show’ finalizó su ciclo después de 33 años de emisiones en la cadena, dejando una huella importante en la televisión nocturna estadounidense.
En el episodio final, Paul McCartney interpretó el clásico de The Beatles, "Hello, Goodbye", en el icónico teatro Ed Sullivan de Nueva York, el mismo lugar donde la banda británica debutó en Estados Unidos en 1964. Durante su participación, McCartney expresó:
"Pensábamos que Estados Unidos era simplemente la tierra de la libertad, la mayor democracia. Lo era. Espero que aún lo sea", mirando directamente a Colbert.
Colbert despide el show con críticas y sentido del humor
Stephen Colbert, de 62 años, mostró una actitud más apagada de lo habitual en las semanas previas a la despedida, pero en el último programa agradeció a la audiencia con un:
"Estábamos aquí para cubrir las noticias con ustedes, y no sé ustedes, pero yo sí lo he sentido". La transmisión incluyó la aparición de varias figuras conocidas, como Tim Meadows, Paul Rudd, Ryan Reynolds y Bryan Cranston, quienes hicieron breves cameos.
Colbert resaltó con ironía que "el papa León XIV", a quien siempre había soñado invitar, finalmente canceló su participación, mostrando su característico sentido del humor hasta el último momento.
El comediante aprovechó la ocasión para referirse a la contradicción de haber sido el número uno en audiencia y aun así ser cancelado, utilizando la metáfora de un agujero negro―explicada por el astrofísico Neil DeGrasse Tyson en un cameo especial―que absorbe todo y convierte el programa en un mero recuerdo. Tyson advirtió además sobre la "amenaza" que se cierne sobre otros programas satíricos.
El expresidente Trump celebró públicamente la salida de Colbert a través de Truth Social, tildándolo de "sin talento, sin audiencia, sin vida", y sugirió que "cualquiera sería mejor que este completo idiota".