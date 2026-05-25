Impactante Final de Jacob Elordi en Euphoria: Todo lo que Sabes

El más reciente episodio de la exitosa serie Euphoria sacudió a los espectadores al mostrar el destino inesperado de Nate Jacobs, personaje interpretado por Jacob Elordi.
A medida que la temporada se acerca a su desenlace, la producción apostó por uno de sus capítulos más intensos, dejando a la audiencia con imágenes difíciles de olvidar y varias preguntas sobre el rumbo de los protagonistas.
Nate vivió una caída radical respecto a las temporadas anteriores de Euphoria. Atrás quedaron sus episodios de furia y control; en cambio, el capítulo reciente lo presentó en una posición frágil y marcada por la derrota.
Todo inició cuando se reveló que Nate arrastraba una deuda de un millón de dólares con prestamistas violentos, quienes optaron por secuestrarlo y enterrarlo vivo en una tumba improvisada, dejando apenas una pequeña ventilación como vía de escape.
Durante la crisis, Cassie Howard (Sydney Sweeney) también fue retenida brevemente. Aunque logró escapar y buscar ayuda, la carrera contrarreloj para salvar a Nate terminó demasiado tarde.
Las escenas posteriores muestran a Cassie luchando por reunir el dinero, pidiendo apoyo a Maddy Pérez (Alexa Demie) pese a su complicada relación. Finalmente, Maddy decide intervenir y llama a Alamo (Adewale Akinnuoye-Agbaje), quien se enfrenta a los secuestradores.
El giro más impactante del episodio ocurre cuando una serpiente de cascabel entra en la tumba donde Nate permanece atrapado y lo muerde.
La reacción al veneno es devastadora, provocando una necrosis severa que Euphoria muestra de manera explícita durante el episodio.
Cassie llega justo cuando Nate ya ha fallecido, desatando una de las escenas más conmovedoras hasta el momento.
Esta situación no solo marca el final del personaje sino que también representa un cambio drástico para Cassie, quien ve cómo su intento de recomponer su relación matrimonial da paso a una dolorosa viudez inesperada.
Rue Bennett, ante una amenaza inminente
Mientras tanto, Rue Bennett (Zendaya) continúa atrapada en el peligro tras involucrarse con dos cárteles rivales. Rue busca ganar la confianza de Laurie (Martha Kelly) fingiendo haber sido atacada, pero sus planes se complican al intentar, junto con Faye (Chloe Cherry), robar dinero de un cártel.
El robo fracasa al descubrir que la caja fuerte solo contiene documentos e identificaciones, generando desconfianza en Faye y dejando a Rue expuesta cuando Faye alerta a todos en el lugar.
La tensión se eleva cuando la temporada se aproxima a su final, con Rue en el centro de una guerra criminal y sin aliados claros.
Cassie no solo debe afrontar la tragedia personal, sino que además la producción de "L.A. Nights" la despide para evitar polémicas ligadas a su pasado en OnlyFans. Ante el nuevo revés laboral, Cassie idea junto a Dylan Reed (Homer Gere) un plan para recuperar su notoriedad: emborracha al actor y desde su celular publica un mensaje que insinúa su desempeño en la intimidad, buscando volver a las portadas y ganar atención pública.
El destino de Nate Jacobs y el riesgo creciente para Rue Bennett colocan a Euphoria en la cúspide del drama, preparando un cierre de temporada con alto impacto emocional y giros inesperados para todos sus personajes principales.