Esme La Chapina Impacta con Mini Atuendo de Látex

Esme La Chapina siempre tiene algo nuevo que contar y esta vez no fue la excepción, al compartir un sexy nuevo video donde trata de promocionar su OnlyFans.
La influencer guatemalteca a es muy conocida por sus polémicas y contenido en sus redes. Ella tiene varios proyectos que ha compartido en sus redes sociales, como la construcción de una casa, el lanzamiento de su restaurante, darle educación a su hijo «El colocho» y su noviazgo con el futbolista David Archila.
Por medio de su cuenta oficial de Tiktok, la influencer mostró un pequeño video que desató miles de halagos por el atrevido look que usa.
@esmelachapina2
#esmelachapina #chiquimulillasantarosa @🇬🇹EsmeLaChapinaGT🇬🇹 @esmelachapinaoficial2 @elcolochochapin1 @esmeydavid♬ Holanda - EL DE LA TINTA
Esme La Chapina aparece en un mini conjunto de látex, un sostén con cintas amarradas a su cintura y pequeño short que no dejaba nada a la imaginación. Las reacciones de sus fans no tardaron en llegar:
- "Como Esme no hay ninguna es bella saludos de flores Petén mi linda ???"
- "hermosa Esme ?te deseo todo lo bello de la vida? ???"
- "Que lindo ese trajecito. Se ve hermosa"
- "???Muy linda???"
- "Uyyyy tan bella ???"
Invitación especial
Esme la Chapina estuvo en el centro de la atención digital tras circular en redes sociales la noticia de una posible participación en el reality internacional "La Mansión VIP", una producción liderada por el influencer mexicano Roberto González, también conocido como HotSpanish.
La conversación nace a partir de la difusión de una invitación dirigida a ella que, según publicaciones en distintas plataformas, la habría convertido en una de las potenciales participantes.
"La Mansión VIP" reunirá a influencers y celebridades en una lujosa residencia en México, donde convivirán durante un mes mientras compiten por un premio de 2 millones de pesos mexicanos.
El formato del programa ha llamado la atención en redes sociales debido a la popularidad de los participantes y al estilo polémico de algunos creadores digitales.
Aunque hasta el momento Esme la Chapina no ha confirmado públicamente su participación, miles de seguidores ya reaccionaron con entusiasmo ante la posibilidad de verla representar a Guatemala en un reality internacional.
Según la invitación publicada por Esme, Hot Spanish menciona en el mensaje que la influencer se ha convertido en una de las figuras guatemaltecas más queridas del internet, logrando conectar con personas dentro y fuera del país gracias a su autenticidad y contenido, cualidades que busca en los próximos participantes.
@esmelachapinaofic2
#esmelachapina #esmelachapinaoficial♬ sonido original - Cristian 🐒 - .