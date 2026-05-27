 Shannon Elizabeth: Su primer posado en traje de baño en 25 años
Farándula

Shannon Elizabeth posa en traje de baño por primera vez en 25 años

Después de su divorcio, la actriz de American Pie decidió incursionar en OnlyFans logrando ganancias de un millón de dólares en un mes.

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Shannon elizabeth, Instagram
Shannon elizabeth / FOTO: Instagram

Shannon Elizabeth, reconocida por su papel en "American Pie", ha causado revuelo tras mostrarse en traje de baño en público por primera vez en 25 años, justo después del exitoso lanzamiento de su cuenta en OnlyFans.

La actriz, de 52 años, eligió su perfil de Instagram para compartir un video durante sus vacaciones en Mauricio, donde destacó en un traje de baño marrón de una pieza y, más adelante, en un traje negro con escote en V, disfrutando del paisaje en una tumbona antes de lanzarse al mar.

Este regreso a las cámaras en traje de baño sucede tras más de dos décadas, desde su última producción de este estilo para la revista Maxim en 2001.

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Shannon Elizabeth Maxim - Instagram

El impacto de su estreno en OnlyFans ha sido rotundo. En la primera semana, Shannon Elizabeth acumuló casi un millón de dólares gracias a la plataforma, siendo más de la mitad de esa suma proveniente de mensajes directos con usuarios, mientras que el resto se generó a partir de propinas y publicaciones especiales.

Según versiones cercanas, la actriz se unió a OnlyFans poco después de solicitar discretamente el divorcio de su esposo Simon Borchert, especialista en conservación sudafricano con quien se casó en 2021 tras conocerse seis años antes. La separación se formalizó a inicios de este mes.

Previamente, Shannon Elizabeth también estuvo casada con el actor Joseph D. Reitman, en una relación que se extendió desde 2002 hasta 2006.

La actriz, originaria de Texas, ahora planea utilizar parte de sus ingresos para apoyar su fundación benéfica, la Shannon Elizabeth Foundation, la cual se dedica a la protección de especies en peligro de extinción y la conservación de hábitats críticos, además de respaldar a los guardaparques que operan en zonas vulnerables.

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Shannon Elizabeth - Instagram

Nuevo capítulo personal y profesional

La mayoría recuerda a Shannon Elizabeth por su participación en las comedias "American Pie" (1999) —con su famoso papel de Nadia— y "Scary Movie" (2000), por las que quedó etiquetada como "chica sexi".

La actriz fue noticia este miércoles tras anunciar que creó su propia cuenta en la plataforma Only Fans para controlar "el resultado" de su carrera.

Shannon Elizabeth, de 52 años, hizo el anuncio en una entrevista con la revista People, en la que justificó su ingreso al servicio de suscripción famoso por sus contenidos para adultos.

"He pasado toda mi carrera trabajando en Hollywood, donde otras personas controlaban la narrativa y el resultado de mi carrera. Este nuevo capítulo trata de cambiar eso, mostrar un lado más sexi que nadie ha visto y estar más cerca de mis fans", dijo.

Y añadió: "Elijo OnlyFans porque me permite conectar directamente con mi audiencia, crear en mis propios términos y simplemente ser libre. De verdad creo que este es el futuro".

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