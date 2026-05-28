Descubre al Novio de la Princesa Leonor: Latino y Millonario

El nombre de Gabriel Giacomelli ha acaparado la atención en los últimos días tras rumores que lo vinculan sentimentalmente con la princesa Leonor, la heredera al trono de España.
Su presunta relación no solo ha generado curiosidad sobre su vida y su fortuna, sino que también ha impulsado una ola de interés internacional en torno a su figura y al posible vínculo que mantiene con la familia real española.
Gabriel Giacomelli, de origen brasileño, creció moviéndose entre ciudades de Europa, Estados Unidos y Brasil, debido al trabajo de sus padres.
Su entorno familiar tiene marcadas conexiones internacionales y un notorio poder económico, lo cual ha despertado aún más el interés mediático.
El joven proviene de una familia con fuertes lazos en el mundo de las finanzas y el marketing.
Su padre, Drausio Giacomelli, se ha desempeñado como ejecutivo en mercados emergentes y en el sector financiero internacional, mientras que su madre, Fernanda Giacomelli, está ligada al área de publicidad y marketing.
Pese a su linaje y sus posibles conexiones, Gabriel ha optado por mantener un bajo perfil, lejos del foco de los medios y las redes sociales.
A pesar de su discreción, el hecho de que haya sido vinculado a la princesa Leonor ha sido suficiente para que su nombre circule en medios de sociedad de todo el mundo. Se ha convertido en tendencia tras los reportes que mencionan su cercanía con la familia real española.
Así se habría gestado la relación
De acuerdo con varias publicaciones europeas y latinoamericanas, Gabriel Giacomelli habría conocido a la princesa Leonor en el UWC Atlantic College de Gales, un internado internacional de prestigio donde Leonor cursó el Bachillerato Internacional.
Desde ese momento, señalan los rumores, ambos habrían construido una relación sólida que ha llamado la atención de la prensa.
Algunos medios incluso aseguran que Gabriel fue invitado a eventos privados con personas cercanas a la casa real española. Además, han surgido informaciones que afirman que la princesa Leonor habría viajado anteriormente a Nueva York para visitarlo. Sin embargo, hasta la fecha, no existe confirmación oficial de que entre ambos exista una relación sentimental.
No es la primera vez que la hija de los reyes Felipe VI y Letizia protagoniza rumores sobre su vida personal. El interés mediático entorno a la princesa Leonor creció intensamente después de iniciar su formación militar y aumentar su agenda pública, lo que ha generado especulaciones sobre sus amistades y posibles romances.