Cecilia Bolocco sin filtros: sorprende en bikini a 61 años

Cecilia Bolocco volvió a captar la atención en redes sociales al compartir imágenes de sus recientes vacaciones en Tulum, México.
La exMiss Universo eligió celebrar sus 61 años en el paradisíaco Caribe mexicano junto a su esposo, José "Pepo" Daire.
Las fotografías, donde posó en bikini, generaron miles de mensajes de admiración por su excelente estado físico y carisma inconfundible.
Durante su estadía, Cecilia Bolocco mostró una faceta relajada y cercana, disfrutando cada momento en los distintos paisajes de Tulum.
En las publicaciones, se le puede ver explorando las playas, recorriendo antiguas ruinas mayas y compartiendo instantes románticos con su pareja. Sus seguidores rápidamente celebraron la naturalidad y alegría que transmitió en cada una de las instantáneas.
Vacaciones idílicas frente al mar
En un extenso mensaje junto a las imágenes, la animadora agradeció el especial viaje a su esposo y relató detalles de la experiencia.
"¡Últimos días en el paraíso! Gracias, mi amor, por tan lindo y descansado viaje. Hemos dormido como nunca, comido delicioso, leído un montón..." comentó.
Cecilia Bolocco destacó haber tenido la oportunidad de nadar en el mar, pese a la presencia de sargazo, y señaló sentirse completamente feliz.
Además, disfrutó de visitas a las ruinas mayas y paseos por bahías de aguas prístinas, lo que se transformó en parte del regalo de cumpleaños.
"Tan feliz que de regalo encontramos una bahía con aguas prístinas. Además, no hemos estado solos para el desayuno... y para qué hablar de los atardeceres, realmente mágicos", agregó en su relato.
La publicación en Instagram de Cecilia Bolocco rápidamente se llenó de comentarios positivos y mensajes de cariño por parte de sus fans.
- "Espectacular tú. Y después el lugar..... ❤️"
- "Preciosa me encanta, tan natural y con una elegancia y estilo que no se compra en ninguna parte. ????❤️❤️❤️❤️??????"
- "Divina ?❤️"
- "Que lindas fotos !! Bella Bella ❤️❤️?"