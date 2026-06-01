La hija de Jennifer López revela su nueva identidad: ¡mira!

Durante la reciente ceremonia de graduación escolar, la hija de Jennifer López, Emme, sorprendió a los asistentes al ser presentada públicamente bajo el nombre de Oskar Muñiz.
Esta situación generó curiosidad y preguntas tanto entre los presentes como en redes sociales, ya que es la primera vez que la adolescente aparece con esta identificación en un evento oficial.
Emme, reconocida por su estilo propio e identidad de género no binaria, estuvo acompañada de sus familiares, quienes la felicitaron por este logro académico.
El anuncio del nombre Oskar Muñiz al entregarle el diploma fue recibido con aplausos, pero también levantó un intenso debate sobre la privacidad y las decisiones personales de los hijos de celebridades.
La hija mayor de Jennifer López se graduó del instituto el pasado jueves 28 de mayo. Al parecer, Marc Anthony no asistió a la celebración, y la joven de 18 años contó con el apoyo de su madre, su hermano gemelo Max, su antiguo hermanastro, Samuel Affleck y su abuela Guadalupe.
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Todo comenzó con una publicación en Instagram que encendió las alarmas entre fans y seguidores de Jennifer López
En marzo pasado, una cuenta dedicada a documentar decisiones universitarias de estudiantes de último año de Windward School compartió información sobre la joven de 18 años, pero bajo el nombre de "Oskar Muñiz", revelando además sus planes de ingresar a la universidad este otoño.
El 'post', que se ha hecho viral en horas recientes, incluía una imagen de su infancia junto al logotipo de la institución donde aparentemente estudiará, así como sus supuestas intenciones de enfocarse en teatro y artes plásticas.
Además, en la publicación de la cuenta dedicada a los estudiantes de Windward School se etiquetó un perfil que aparentemente pertenece a la hija de Jennifer López y Marc Anthony.
En ella se ve una foto de Emme, identificada como "Oskar". El nombre de la cuenta es "oskarjjacob".
En la biografía del perfil, que permanece privado, destacan los símbolos "⚣" y "⚧︎", acompañados del nombre de la universidad.
Llama la atención que dicha cuenta es seguida por Cris y Ryan Muñiz, los medios hermanos de Emme. Los chicos son los hijos que Dayana Torres comparte con Marc Anthony.