 Último video de la influencer Paola Márquez antes de morir
Farándula

Sale a la luz el último video de la infuencer Paola Márquez antes de morir

Paola Márquez, reconocida influencer de San Luis Potosí, fue hallada sin vida en su hogar, generando conmoción en sus seguidores tras su inquietante último video.

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Paola Márquez, Instagram
Paola Márquez / FOTO: Instagram
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La muerte de Paola Márquez, reconocida influencer de San Luis Potosí, sigue sacudiendo a sus seguidores después de que se viralizó el último video que compartió en sus redes sociales antes de ser hallada sin vida

El caso ha generado un fuerte impacto en la comunidad digital mexicana, especialmente por el mensaje que ella dejó en su publicación más reciente.

Las imágenes, que de inmediato se hicieron virales, fueron publicadas tan solo tres días antes de su fallecimiento. En ellas, se observa a Paola Márquez dentro de un elevador, mostrando su atuendo del día, pero lo que más llamó la atención fue la frase que acompañaba el clip:

"¿Por qué estarías en un lugar donde tienes más que perder que ganar?".

El cuerpo de Paola Márquez fue encontrado el sábado 30 de mayo en su domicilio localizado en San Luis Potosí. Hasta ahora, las autoridades mantienen abiertas las indagatorias para esclarecer las circunstancias exactas de su muerte.

El caso ha dado pie a múltiples especulaciones entre seguidores y medios, aunque las versiones más fuertes indican un posible suicidio.

Sin embargo, ninguna información oficial ha vinculado de manera directa el mensaje de su última publicación con las causas de su fallecimiento.

Desde que se confirmó la noticia, la comunidad digital comenzó a repasar el contenido reciente de la influencer. El video y la frase que dejó como descripción detonaron cientos de comentarios y mensajes de despedida por parte de sus seguidores, quienes aún procesan la pérdida de una de las voces jóvenes que más había conectado en redes sociales.

¿Quién era Paola Márquez?

Paola Márquez se labró un espacio importante dentro de las plataformas digitales, sobre todo en TikTok e Instagram. Era conocida por compartir contenidos que abarcaban reflexiones personales, aspectos de su estilo de vida y experiencias cotidianas.

Su cercanía, frescura y autenticidad la llevaron a reunir una extensa comunidad que hoy lamenta profundamente su partida.

Con tan solo 30 años, su influencia trascendió las fronteras de San Luis Potosí y conquistó seguidores de diferentes partes del país. Su perfil se caracterizaba por promover temas de superación, autoconocimiento y bienestar emocional, lo cual generó un vínculo estrecho con sus fans, quienes le han dedicado numerosos mensajes recordando sus palabras y enseñanzas.

Tras la noticia de su muerte, las reacciones de usuarios y creadores de contenido no se hicieron esperar. Muchos compartieron recuerdos y mensajes en honor a Paola Márquez, convirtiendo su perfil en un espacio virtual para la memoria colectiva y el acompañamiento emocional. 

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