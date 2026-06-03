 Adriana Ruano: La Deportista Olímpica de Guatemala Sorprende
Farándula

¡Más bella! La deportista olímpica guatemalteca Adriana Ruano sorprende con esta foto en redes

La campeona olímpica guatemalteca Adriana Ruano sorprendió a sus seguidores al compartir una elegante fotografía en redes sociales.

Compartir:
Hace un año, Adriana Ruano se convertía en campeona olímpica
Hace un año, Adriana Ruano se convertía en campeona olímpica / FOTO: Olympics
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

La campeona olímpica guatemalteca Adriana Ruano volvió a captar la atención de miles de seguidores en redes sociales. Esta vez no fue por una hazaña deportiva, sino por una elegante publicación que rápidamente se llenó de elogios y comentarios positivos.

La destacada deportista compartió una fotografía en la que aparece luciendo un sofisticado vestido que resaltó su estilo y elegancia.  El atuendo estuvo acompañado de accesorios en color dorado que complementaron perfectamente su imagen, generando una ola de reacciones entre sus fanáticos, quienes no tardaron en destacar su belleza y carisma.

La postal estuvo acompañada por un mensaje que llamó especialmente la atención de sus seguidores. " Aprender a reconocer mi valor fuera del campo de tiro ha sido uno de mis mayores aprendizajes", escribió Adriana Ruano, una reflexión que fue ampliamente celebrada por quienes siguen de cerca su carrera y admiraron la sinceridad de sus palabras.

La publicación de la deportista olímpica guatemalteca acumuló cientos de comentarios en cuestión de horas.  Muchos usuarios aprovecharon para felicitarla no solo por su apariencia, sino también por el ejemplo de perseverancia, disciplina y crecimiento personal que representa para miles de guatemaltecos.

Más de Adriana Ruano

Adriana Ruano se convirtió en una de las figuras más importantes del deporte nacional luego de conquistar la medalla de oro en la prueba de foso olímpico femenino durante los Juegos Olímpicos de París 2024.  Con esa histórica victoria, la atleta escribió una página inolvidable para Guatemala al obtener la primera medalla de oro olímpica en la historia del país.

Su camino hacia el éxito ha estado marcado por la constancia y la capacidad de reinventarse. Antes de destacar en el tiro deportivo, Ruano formó parte de la selección nacional de gimnasia artística.

¡Hay que apoyarlo más! El futbolista viral Tim Payne está casado con una centroamericana

El nombre de Tim Payne no deja de sonar en redes sociales y ahora un detalle de su vida personal ha sorprendido a miles.

Sin embargo, una lesión en la columna vertebral la obligó a dejar esa disciplina, situación que la llevó a encontrar una nueva pasión en el tiro deportivo. Desde entonces, la atleta ha cosechado importantes triunfos a nivel internacional, consolidándose como una de las mejores exponentes de esta disciplina en el continente y una referente para las nuevas generaciones.

En Portada

Arévalo destaca menos espacio para el dinero del crimen organizado tras aprobación de ley Antilavadot
Nacionales

Arévalo destaca "menos espacio para el dinero del crimen organizado" tras aprobación de ley Antilavado

01:57 PM, Jun 03
Contreras sobre Ley Antilavado: No es un favor, era una obligación que teníamos los congresistas con el pueblo de Guatemalat
Nacionales

Contreras sobre Ley Antilavado: "No es un favor, era una obligación que teníamos los congresistas con el pueblo de Guatemala"

11:27 AM, Jun 03
Guatemala enfrentaría estas temperaturas históricas por El Niño: Zacapa podría acercarse al récord de 1991t
Tendencias

Guatemala enfrentaría estas temperaturas históricas por El Niño: Zacapa podría acercarse al récord de 1991

02:32 PM, Jun 03
Florentino Pérez confirma el regreso de José Mourinhot
Deportes

Florentino Pérez confirma el regreso de José Mourinho

02:20 PM, Jun 03
Pareja de Pedro Altán expone situaciones adversas en relación que llegó a su fint
Deportes

Pareja de Pedro Altán expone situaciones adversas en relación que llegó a su fin

01:40 PM, Jun 03

Temas

DestacadasGuatemalaMundial 2026Fútbol#liganacionalCopa del Mundoredes socialesMinisterio PúblicoReal MadridFIFALiga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

celulares-no-podran-utilizar-whatsapp-mayo-2024.jpg ,
Tendencias

Por qué que te dejen en visto en WhatsApp duele y desencadena reacciones emocionales

Relojes inteligentes ,Relojes inteligentes
Tecnología

Los relojes inteligentes para niños dejaron de ser un juguete: Ahora son tu mejor aliado de seguridad

tequila-2230238 ,
Moda Y Belleza

Tequila: el elixir que podría favorecer la pérdida de peso

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Mundial 2026 ,Mundial 2026
Tendencias

¿Cuáles son las estampas más difíciles de conseguir del mundial 2026?

Guatemala ,Guatemala
Tendencias

¿Qué hay bajo la calle Guatemala 24 en México que se ha convertido en una disputa histórica?

Calambres ,Calambres
Salud

¿Por qué dan calambres en las piernas en la noche?

Emisoras Unidas Escuchar