 Galilea Montijo enfrenta enfermedad incurable
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Galilea Montijo padece enfermedad incurable y debe medicarse de por vida

Galilea Montijo reveló que padece una enfermedad crónica que la obliga a medicarse de por vida.

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Galilea Montijo,
Galilea Montijo / FOTO:
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Galilea Montijo reveló la enfermedad crónica con la que ha tenido que aprender a vivir y que la obliga a mantener un tratamiento médico permanente.  La presentadora, una de las figuras más reconocidas de la televisión mexicana, ha hablado en distintas ocasiones sobre los problemas de salud que enfrentó tras contagiarse de COVID-19 y cómo estos afectaron su bienestar.

Según declaraciones retomadas por diversos medios, Galilea Montijo fue diagnosticada con hipertensión arterial, una condición que requiere monitoreo constante y tratamiento de por vida.  La conductora explicó que el padecimiento tiene antecedentes familiares, ya que varios integrantes de su familia también han enfrentado problemas relacionados con la presión arterial y enfermedades cardíacas.

La famosa conductora reveló que comenzó a experimentar fuertes dolores de cabeza, molestias en los ojos y otros síntomas que la llevaron a buscar atención médica especializada.  Tras varios estudios, los médicos determinaron que padecía hipertensión, una enfermedad que, una vez diagnosticada, requiere control permanente para evitar complicaciones mayores.

Además de la hipertensión, Galilea también enfrentó secuelas derivadas del COVID-19, entre ellas una pericarditis y la acumulación de líquido alrededor del corazón, condiciones que la obligaron a tomar reposo y seguir un tratamiento médico específico.  Afortunadamente, los especialistas le explicaron que estos problemas podían ser controlados con medicamentos y seguimiento adecuado.

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La conductora de programas como Hoy ha reconocido que este diagnóstico cambió algunos de sus hábitos diarios.  Incluso confesó que ahora siempre lleva consigo un aparato para medir su presión arterial, convirtiéndolo en una herramienta indispensable para cuidar su salud.

¿Qué es la hipertensión arterial? Se trata de una enfermedad crónica que ocurre cuando la presión de la sangre contra las paredes de las arterias se mantiene elevada durante largos períodos.  Si no se controla adecuadamente, puede aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares y otros problemas de salud.

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A pesar de este diagnóstico, Galilea Montijo ha continuado con su carrera en la televisión y las redes sociales, donde mantiene una estrecha relación con millones de seguidores.

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