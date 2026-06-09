 Peso Pluma Llorando por Kenia Os: Imágenes Reveladoras
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VIDEO. Revelan imágenes de Peso Pluma tomando y llorando por perder a Kenia Os

El cantante de corridos no lo puedo evitar y se quiebra en pleno concierto: "Le fallé... la perdí, la perdí", se escucha decir mientras se lamenta.

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Peso Pluma y Kenia Os, Instagram
Peso Pluma y Kenia Os / FOTO: Instagram
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Peso Pluma fue protagonista de un emotivo momento durante uno de sus conciertos, tras haberse dado a conocer la ruptura de su relación con Kenia OS

Un video que circuló recientemente en redes sociales muestra al cantante mexicano profundamente conmovido, situación que despertó una ola de comentarios entre sus seguidores y reavivó la conversación en plataformas digitales.

Durante la interpretación del tema "Daño", acompañado del artista Tito Double P, Peso Pluma no pudo contener sus emociones y fue captado llorando sobre el escenario.

"PTM, le fallé... la perdí, la perdí", se escucha decir mientras se lamenta.

Conforme avanzaba la canción, Peso Pluma parecía cada vez más afectado y terminó recostado en el suelo del escenario, sin detener la interpretación a pesar de las lágrimas.

En el instante más vulnerable, su primo y colaborador se acercó para asegurarse de que el cantante estuviera bien. La reacción llenó el concierto de una atmósfera aún más emotiva, que fue compartida por miles de usuarios en Internet.

Si bien la grabación corresponde a una presentación realizada semanas antes, la polémica se intensificó después de la confirmación del rompimiento amoroso de Peso Pluma y Kenia OS, una noticia difundida el pasado 6 de junio.

Desde entonces, seguidores en línea han relacionado el emotivo momento del concierto con la reciente ruptura sentimental del cantante.

El fin del amor

Peso Pluma y Kenia Os han terminado su relación. Los artistas mexicanos emitieron un comunicado conjunto en sus historias de Instagram el sábado (6 de junio), confirmando que su noviazgo llegó a su fin.

"A través de este medio, queremos compartirles que hemos decidido concluir nuestra relación, la cual termina con amor, respeto y en los mejores términos", dice el mensaje.

"Siempre hemos priorizado nuestra privacidad e integridad como personas y agradecemos profundamente el cariño recibido a lo largo de este tiempo. Agradecemos que respeten nuestra decisión y privacidad durante este momento personal. Gracias, Kenia & Hassan".

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Kenia Os Peso Pluma - Instagram

La ruptura cierra un capítulo en la relación de dos de las jóvenes figuras más visibles de la música mexicana. Peso Pluma y Kenia Os fueron vinculados por primera vez en el terreno profesional a través de "Tommy & Pamela", su colaboración incluida en Éxodo, el álbum de Peso Pluma lanzado en 2024.

El tema reggaetonero — cuyo título hace un guiño a una de las parejas más famosas de la cultura pop, Tommy Lee y Pamela Anderson — llegó meses antes de que la pareja hiciera pública su relación al año siguiente.

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