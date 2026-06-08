Peso Pluma captado con cantante famosa tras ruptura

La reciente ruptura entre Kenia Os y Peso Pluma, tras poco más de un año juntos, ha generado revuelo y especulaciones en redes sociales, avivando rumores de una posible infidelidad por parte del cantante.
Durante semanas, seguidores y medios hablaron sobre una crisis en la pareja. La situación se hizo más evidente después de que ambos artistas derramaron lágrimas en diferentes conciertos, dejando entrever que algo no marchaba bien.
La hipótesis de una infidelidad tomó fuerza tras difundirse un video donde Peso Pluma apareció bailando de forma cercana con una conocida cantante brasileña.
El 6 de junio, la pareja dio a conocer su decisión a través de un comunicado conjunto, asegurando que su relación culminaba en buenos términos.
Kenia Os y Peso Pluma pidieron respeto a su privacidad, destacando que ante todo han buscado mantener su integridad y la de su entorno durante este proceso.
El anuncio surgió en medio de la controversia que vivió Kenia Os en su llegada a la Ciudad de México, momento en el que se produjo un altercado entre los medios de comunicación y su seguridad personal.
La influencer terminó con una lesión en el cuello. Después, aclaró que fue un accidente provocado por un miembro de su escolta, aunque inicialmente responsabilizó a los reporteros.
Tras el incidente, Kenia emitió un mensaje diciendo que no se sentía preparada para abordar ciertos asuntos, lo que muchos interpretaron como una referencia directa a la separación con Peso Pluma.
¿Quién es la cantante con la que vinculan a Peso Pluma?
Pocas horas después del comunicado, un video de Peso Pluma —cuyo nombre real es Hassan Emilio Kabande Laija— comenzó a circular ampliamente en redes sociales.
En las imágenes se observa al intérprete bailando de manera muy cercana con la artista brasileña Anitta. La persona que filtró el video aseguró que fue grabado poco después de oficializar la ruptura con Kenia Os.
Mientras en el video ambos parecen disfrutar del momento, las opiniones en redes sociales se dividieron: algunos usuarios creen que solo mantienen una amistad, mientras que otras personas sospechan que podría haber algo más entre ambos.
Anitta ha intentado mantener su vida privada alejada del ojo público, aunque en 2025 se rumoró sobre un compromiso con Ian Bortolanza, información nunca confirmada oficialmente.
No es la primera vez que Peso Pluma enfrenta comentarios relacionados con supuesta infidelidad. En 2024, circularon imágenes donde él aparece en actitud afectuosa con Sonia Sahar en Las Vegas, mientras aún mantenía una relación con Nicki Nicole.
Luego de este escándalo, Nicki Nicole confirmó su separación del cantante mediante un mensaje que muchos interpretaron como una indirecta sobre una infidelidad.