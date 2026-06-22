Rosalía revela su amor: de la mano de una supermodelo

Rosalía sorprendió a sus seguidores al ser vista de la mano con la reconocida modelo francesa Loli Bahía por las calles de Nueva York, confirmando así una relación sentimental entre ambas.
La cantante española llevaba varios meses soltera y, aunque se le vinculó anteriormente con distintas personalidades, las recientes imágenes junto a Bahía revelan el inicio de un romance con la supermodelo.
Las fotografías muestran a la pareja caminando juntas y tomadas de la mano, una acción que muchos interpretaron como una señal clara de su vínculo.
De acuerdo con medios internacionales, Rosalía y la modelo recorrieron el barrio del SoHo, la española estaba en la ciudad para ofrecer dos conciertos en el Madison Square Garden.
Durante uno de esos show, la "Motomami" aprovechó para dedicar la canción "La Yugular" a Loli, un gesto que emocionó al público presente en el venue y que reforzó lo que hasta ahora eran sólo suposiciones sobre una relación.
La relación entre Rosalía y Loli Bahía comenzó a llamar la atención pública a finales de 2025. Desde entonces fueron vistas juntas en distintos viajes, eventos de moda y apariciones públicas, aunque ninguna de las dos hizo declaraciones formales sobre su cercanía.
Las recientes fotografías en Nueva York representan hasta ahora la muestra de afecto pública más evidente de su relación.
¿Quién es Loli Bahía?
La novia de Rosalía tiene 23 años y se consolidó como una de las nuevas figuras prominentes del modelaje internacional. Su carrera destaca por colaboraciones con exclusivas casas de moda como:
- Chanel
- Louis Vuitton
- Saint Laurent
- Dior
Su ascenso dentro de la industria de la moda ha coincidido con el periodo en el que comenzó a ser relacionada con la artista española, una de las figuras más influyentes del pop internacional.
La modelo francesa suma así otro hito en su trayectoria, al aparecer junto a Rosalía en momentos clave durante los conciertos y en escenas cotidianas, como los paseos públicos en Nueva York.