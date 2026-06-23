 Modelo Natalia Villalba: Hallan su cuerpo en una maleta

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Farándula

Encuentran sin vida dentro de una maleta a la modelo Natalia Villalba

En redes sociales circulan las imágenes cuando las autoridades encontraron la maleta dentro de una habitación en un edificio en Colombia. Dos extranjeros son investigados por el crimen.

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Natalia Villalba, Facebook
Natalia Villalba / FOTO: Facebook
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El caso del hallazgo del cuerpo de Natalia Villalba Angarita dentro de una maleta en un edificio de Chapinero, en Bogotá, ha dado un giro tras la aparición de dos extranjeros como figuras clave en la investigación

Las autoridades concentran sus esfuerzos en establecer la relación de un estadounidense y un británico con la víctima, así como su implicación en las horas cercanas al crimen.

Natalia Villalba, originaria de Cúcuta, Norte de Santander, había reservado desde el 3 de junio un apartamento en El Virrey, una de las zonas más exclusivas de la capital colombiana. 

Al concluir el periodo de hospedaje, una empleada doméstica, al no recibir respuesta desde el interior, ingresó al inmueble y encontró la dantesca escena que ahora es centro de una investigación judicial compleja.

Las cámaras de seguridad del edificio resultan cruciales para reconstruir los hechos. Según los registros, entre el 3 y el 7 de junio, un ciudadano estadounidense oriundo de Texas ingresó al apartamento y compartió estancia con Natalia Villalba por esos días.

Poco después, la mujer amplió su estadía hasta el 21 de junio. Durante este nuevo periodo, un ciudadano británico visitó el lugar el 17 de junio y se retiró al día siguiente. Imágenes captadas por las cámaras muestran a este británico trasladando varias sábanas a la lavandería, detalle que la policía analiza minuciosamente.

Hasta el momento, ninguno de los dos hombres es señalado formalmente como responsable. Ambos se consideran personas de interés por ser los últimos identificados en contacto directo con la víctima.

¿Qué encontraron las autoridades en el apartamento?

La empleada que encontró el cuerpo alertó a las autoridades tras descubrir una maleta junto a la ducha, con el grifo aún abierto. El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía asumió el caso y realizó una inspección detallada del sitio.

Durante el procedimiento, los peritos hallaron documentos personales de Natalia Villalba, incluyendo dos pasaportes —uno vigente y otro vencido— y registros de múltiples viajes internacionales. Los investigadores recopilaron huellas, rastros biológicos y otros elementos materiales para recrear la línea de tiempo de lo sucedido.

Uno de los enfoques centrales es determinar la fecha exacta del deceso de Villalba, dato esencial para identificar a las personas que estuvieron con ella en sus últimas horas.

Foto embed
Natalia Villalba - Instagram

Las grabaciones del edificio, especialmente una donde el británico traslada sábanas al área de lavandería, forman parte de la evidencia central. Estos videos, sumados al resto de indicios biológicos y materiales, buscan comprender cómo y cuándo ocurrió la muerte de la joven.

Entre lo recolectado también figuran sellos migratorios recientes, principalmente de viajes a España. El caso se mantiene plagado de interrogantes mientras avanzan las labores forenses y la revisión de material de video.

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