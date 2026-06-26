Famosos hallados sin vida tras terremotos en Venezuela

Venezuela atraviesa una de las mayores tragedias naturales de su historia reciente tras la sacudida de dos potentes sismos que ocurrieron con pocos segundos de diferencia y dejaron un panorama desolador.
Los terremotos, con magnitudes de 7.2 y 7.5, golpearon especialmente zonas como La Guaira, sembrando el luto en cientos de familias y dificultando las labores de rescate debido al colapso de edificios y daños severos en la infraestructura.
Las consecuencias humanas y materiales han puesto a prueba a los servicios de emergencia, que trabajan sin descanso para localizar sobrevivientes y atender a los heridos.
La magnitud del desastre provocó la movilización de organismos internacionales, países vecinos y personalidades vinculadas a Venezuela, quienes han manifestado solidaridad y han impulsado campañas de ayuda.
La dimensión del desastre provocó una reacción inmediata de organismos internacionales, gobiernos extranjeros y figuras públicas vinculadas a Venezuela.
Mientras los equipos de rescate continúan removiendo escombros y buscando sobrevivientes, en redes sociales comenzó a circular una ola de publicaciones sobre presuntas víctimas famosas.
Celebridades que fallecieron
De acuerdo con información difundida por medios como El Heraldo de México, la actriz Yorgelis Delgado, de 44 años, habría perdido la vida junto a su madre al quedar atrapadas entre los restos de su edificio tras su derrumbe.
Ambos cuerpos, según la información, fueron recuperados por los rescatistas después de intensas horas de búsqueda entre los escombros.
La artista también formó parte de producciones como 'Atómico' y 'Rugemanía'. Además, participó en las series juveniles 'Entre túy yo' y 'De Sol a Sol', esta última junto a integrantes de Salserín y a los cantantes Servando y Florentino.
Otro caso que causó impacto fue el fallecimiento de todos los integrantes de la banda Van Der Dijs, cuyos miembros fueron identificados como Manuel van Der Dijs (vocalista), Gabriel Gómez (guitarrista), Xander Hernández (bajista) y Abraham Foucault (baterista). El reporte señala que ninguno logró sobrevivir a la tragedia que alcanzó su lugar de residencia.
Además, fuentes periodísticas apuntaron la muerte del DJ Marlon Pérez y su esposa, quien se encontraba embarazada. La noticia motivó lamentos y mensajes de condolencia de parte de la comunidad artística nacional e internacional.
Mientras la cifra de víctimas sigue en aumento y muchos venezolanos buscan noticias sobre sus seres queridos, distintas figuras públicas han utilizado sus plataformas para promover ayuda a los damnificados y visibilizar la grave situación. Entre los que reaccionaron destacan:
- Alicia Machado impulsó iniciativas solidarias, invitando a la colecta de donaciones y apoyo a quienes quedaron sin hogar ni pertenencias.
- Ricardo Montaner compartió palabras de aliento y esperanza para Venezuela, buscando sostener la moral de la población en medio de la catástrofe.