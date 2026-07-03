Liam Gallagher se burla de Juan Gabriel y enciende redes

Liam Gallagher, vocalista de Oasis, desató la indignación entre los fanáticos mexicanos tras emitir comentarios despectivos sobre Juan Gabriel y asegurar que la selección inglesa vencerá a México en el próximo partido.
La polémica surgió justo antes del encuentro entre México e Inglaterra, previsto para celebrarse en el Estadio Ciudad de México el 5 de julio, encendiendo las redes sociales y avivando la ya histórica rivalidad futbolística entre ambos países.
Gallagher no solo pronosticó que Inglaterra le marcaría cinco goles a la selección mexicana, sino que se burló abiertamente de uno de los íconos más queridos de la música mexicana.
Sus declaraciones provocaron una rápida reacción entre los usuarios de redes sociales, quienes salieron en defensa tanto del "Tri" como del legado musical de Juan Gabriel.
El ambiente previo al partido se cargó de tensión cuando una usuaria compartió un video de Juan Gabriel interpretando "Hasta que te conocí", comentando: "Juan Gabriel podría haber hecho Wonderwall con los ojos cerrados pero Oasis jamás podría hacer esto".
Inmediatamente después, Liam, en tono de burla, respondió: "La canto en la ducha, lo primero que hago todas las mañanas", a lo que una usuaria le contestó: "Pensé que no hablabas mexicano" y Gallagher dijo en tono irónico: "No, no la canto en japonés".
Posteriormente, la usuaria le respondió: "No empieces una pelea, sabes que los mexicanos te amamos, querido". "No estoy empezando una pelea", aseguró el cantante de Wonderwall.
Reacciones en redes sociales
Sin embargo, este no fue el único comentario que contestó el famoso británico, ya que dedicó varias horas de su tiempo a lanzar mensajes sobre el partido del domingo y hasta ajustó el marcador, diciendo que por el clima (calor) y por la altura, seguramente quedarían 3-0, favor Inglaterra.
Miles de internautas mexicanos no tardaron en contestar las declaraciones del músico, utilizando frases como:
- "Inocente pobre amigo, no sabe que va a sufrir"
- "Con mi Juanga no, perro"
- "Ya vete a pelear con tu hermano"
- "Con razón tu hermano no te soportaba"
Cada mensaje buscaba defender el honor de Juan Gabriel y reafirmar el cariño que la afición mexicana siente por el artista, cuyo legado superó el ámbito musical para convertirse en un símbolo cultural de todo México y América Latina.