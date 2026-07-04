Belinda deslumbra en pijama transparente: ¡Mira sus fotos!

La cantante Belinda volvió a acaparar la conversación digital tras un espontáneo error durante una entrevista en el Estadio CDMX, en la que convirtió una confusión en toda una tendencia en redes sociales.
Durante el partido entre México y Ecuador, Belinda asistió como una de las invitadas especiales junto a su familia y convivió con Miguel Bosé en uno de los palcos más exclusivos.
La selección mexicana resultó victoriosa, gracias a los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, y la artista destacó al entregar un reconocimiento especial a Julián Quiñones por su reciente logro como máximo goleador del equipo nacional.
Poco después del encuentro, Belinda sostuvo una ronda de entrevistas con medios de comunicación, donde cometió un pequeño desliz al referirse a una popular frase entre los aficionados mexicanos.
En lugar de decir "¿Y si sí?", la cantante mencionó espontáneamente "A que sí", generando bromas y una ola de comentarios en redes.
Los fans acogieron el comentario con humor, y la frase de Belinda comenzó a recorrer internet como una expresión representativa de la actual emoción mundialista.
Se suma a la tendencia y bromea con sus seguidores
Lejos de evitar la situación, Belinda decidió abrazar la anécdota y compartirla en un tono ligero a través de su cuenta oficial de Instagram.
Publicó varias fotografías donde luce una coqueta pijama en tonos blanco y rosa, acompañadas de la ya famosa frase "A que sí". Con este gesto, dejó en claro su capacidad para reírse de sí misma y unirse a la fiesta digital con sus seguidores.
La publicación también incluyó dos emoticonos con un significado muy particular: un mono tapándose la cara para expresar algo de vergüenza por la equivocación y una carita riendo, que enfatiza su habilidad para tomar con humor los errores y sacar provecho de situaciones inesperadas.
Belinda relató a TV Azteca cómo vivió el ambiente en las tribunas del Estadio CDMX y compartió su admiración por la creatividad mexicana. Fue en esa conversación cuando intentó referirse a la frase popular "¿Y si sí?" y, entre risas, se confundió diciendo "A que sí, ¿no?... ¿O cómo es...?".
El periodista conocido como "El Warrior" intervino para aclararle el dicho y, tras corregirse, la cantante reafirmó su apoyo a la selección mexicana con un mensaje positivo: "Ah, ¿Y si sí? Claro que sí va a ser... Ganando como siempre. México está con todo. Esperemos que el próximo partido sea mejor y que ganemos otra vez", sentenció Belinda, mostrando su entusiasmo y respaldo al equipo nacional.