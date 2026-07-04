 Belinda deslumbra en pijama transparente: ¡Mira sus fotos!

Calendario por fase

South Africa SAO
28/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Brazil BRA
29/06 11:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Germany GER
29/06 14:30 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Netherlands NET
29/06 19:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Ivory Coast ICV
30/06 11:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
30/06 15:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Mexico MEX
30/06 19:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
England ENG
01/07 10:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Belgium BEL
01/07 14:00 HS
Senegal SEN
After ET
USA USA
01/07 18:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Spain SPA
02/07 13:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Portugal POR
02/07 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Switzerland SWI
02/07 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Australia AUS
03/07 12:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Argentina ARG
03/07 16:00 HS
Cape Verde CVA
After ET
Colombia COL
03/07 19:30 HS
Ghana GHA
Finalizado
Canada CAN
04/07 11:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Paraguay PAR
04/07 15:00 HS
France FRA
Finalizado
Brazil BRA
05/07 14:00 HS
Norway NOR
Mexico MEX
05/07 18:00 HS
England ENG
Farándula

Belinda presume su “A que sí” con fotos en pijama transparente

Después de que el divertido momento conquistara las redes sociales, Belinda decidió sumarse a las bromas y demostrar que también sabe reírse de sí misma

Compartir:
Fotografía de archivo de la estrella del pop mexicano Belinda posando durante una entrevista con la Agencia EFE en Madrid, EFE/ Juan Carlos Hidalgo
Fotografía de archivo de la estrella del pop mexicano Belinda posando durante una entrevista con la Agencia EFE en Madrid / FOTO: EFE/ Juan Carlos Hidalgo
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

La cantante Belinda volvió a acaparar la conversación digital tras un espontáneo error durante una entrevista en el Estadio CDMX, en la que convirtió una confusión en toda una tendencia en redes sociales.

Durante el partido entre México y Ecuador, Belinda asistió como una de las invitadas especiales junto a su familia y convivió con Miguel Bosé en uno de los palcos más exclusivos. 

La selección mexicana resultó victoriosa, gracias a los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, y la artista destacó al entregar un reconocimiento especial a Julián Quiñones por su reciente logro como máximo goleador del equipo nacional.

Foto embed
Belinda - Instagram

Poco después del encuentro, Belinda sostuvo una ronda de entrevistas con medios de comunicación, donde cometió un pequeño desliz al referirse a una popular frase entre los aficionados mexicanos. 

En lugar de decir "¿Y si sí?", la cantante mencionó espontáneamente "A que sí", generando bromas y una ola de comentarios en redes. 

Los fans acogieron el comentario con humor, y la frase de Belinda comenzó a recorrer internet como una expresión representativa de la actual emoción mundialista.

Se suma a la tendencia y bromea con sus seguidores

Lejos de evitar la situación, Belinda decidió abrazar la anécdota y compartirla en un tono ligero a través de su cuenta oficial de Instagram.

Publicó varias fotografías donde luce una coqueta pijama en tonos blanco y rosa, acompañadas de la ya famosa frase "A que sí". Con este gesto, dejó en claro su capacidad para reírse de sí misma y unirse a la fiesta digital con sus seguidores.

La publicación también incluyó dos emoticonos con un significado muy particular: un mono tapándose la cara para expresar algo de vergüenza por la equivocación y una carita riendo, que enfatiza su habilidad para tomar con humor los errores y sacar provecho de situaciones inesperadas.

Belinda relató a TV Azteca cómo vivió el ambiente en las tribunas del Estadio CDMX y compartió su admiración por la creatividad mexicana. Fue en esa conversación cuando intentó referirse a la frase popular "¿Y si sí?" y, entre risas, se confundió diciendo "A que sí, ¿no?... ¿O cómo es...?".

El periodista conocido como "El Warrior" intervino para aclararle el dicho y, tras corregirse, la cantante reafirmó su apoyo a la selección mexicana con un mensaje positivo: "Ah, ¿Y si sí? Claro que sí va a ser... Ganando como siempre. México está con todo. Esperemos que el próximo partido sea mejor y que ganemos otra vez", sentenció Belinda, mostrando su entusiasmo y respaldo al equipo nacional.

En Portada

Identifican la avioneta que se accidentó en San Miguel Pochutat
Nacionales

Identifican la avioneta que se accidentó en San Miguel Pochuta

12:42 PM, Jul 04
Aumenta el número de fallecidos por los terremotos en Venezuelat
Internacionales

Aumenta el número de fallecidos por los terremotos en Venezuela

12:48 PM, Jul 04
Bernardo Arévalo envía saludo a la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimorit
Nacionales

Bernardo Arévalo envía saludo a la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori

09:01 AM, Jul 04
El homenaje que René y Renny le hicieron a Yorgelys Delgado tras confirmarse su fallecimientot
Farándula

El homenaje que René y Renny le hicieron a Yorgelys Delgado tras confirmarse su fallecimiento

11:04 AM, Jul 04
Video revela cómo encontraron la avioneta accidentada en San Miguel Pochutat
Nacionales

Video revela cómo encontraron la avioneta accidentada en San Miguel Pochuta

10:19 AM, Jul 04

Temas

Mundial 2026DestacadasFútbol#ViralesMundial2026GuatemalauniversofutbolEstados UnidosCopa del MundoMéxicoArgentinaredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

celulares-no-podran-utilizar-whatsapp-mayo-2024.jpg ,
Tendencias

Por qué que te dejen en visto en WhatsApp duele y desencadena reacciones emocionales

Relojes inteligentes ,Relojes inteligentes
Tecnología

Los relojes inteligentes para niños dejaron de ser un juguete: Ahora son tu mejor aliado de seguridad

tequila-2230238 ,
Moda Y Belleza

Tequila: el elixir que podría favorecer la pérdida de peso

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Mundial 2026 ,Mundial 2026
Tendencias

¿Cuáles son las estampas más difíciles de conseguir del mundial 2026?

Guatemala ,Guatemala
Tendencias

¿Qué hay bajo la calle Guatemala 24 en México que se ha convertido en una disputa histórica?

Calambres ,Calambres
Salud

¿Por qué dan calambres en las piernas en la noche?

Emisoras Unidas Escuchar