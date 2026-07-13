Impactante foto de Sofía Vergara que causó furor en redes

Sofía Vergara disfrutó de su cumpleaños número 54 a bordo de un lujoso yate en Italia, compartiendo momentos de su celebración a través de su cuenta de Instagram.
La reconocida actriz colombiana impactó en las redes al posar con un microbikini rojo que resaltó su figura y mostró el resultado de años de disciplina y hábitos saludables.
Desde el mar italiano, Sofía Vergara agradeció el cariño recibido y aseguró que fue el mejor cumpleaños de su vida. En una de sus publicaciones, expresó también su gratitud a Italia por los mensajes y celebraciones.
"¡Qué feliz por todo el cariño que recibí de su parte ayer! ¡¡¡Fue el mejor cumpleaños de todos!!! ❤️? ¡Y gracias, Italia, por todos mis 300 pasteles! ?? ¡¡¡¡El 54 es un buen número!!!!?", escribió.
Sofía Vergara compartió tanto en su feed como en sus stories los detalles del evento. Mostró los diferentes pasteles y varios de los looks glamorosos que eligió para la ocasión.
Antes de llegar a Europa, Sofía Vergara inició las celebraciones en Florida con una reunión en el restaurante Papi Steak de Miami. Según reportes, ella y sus acompañantes disfrutaron de un menú exclusivo que implicó un gasto considerable, propio de una ocasión especial.
Disciplina y hábitos saludables, la clave de su figura
La actriz de "Modern Family" ha sido abierta sobre el esfuerzo que implica mantener un cuerpo saludable. Asegura que su figura es resultado de una combinación de ejercicio regular, disciplina y una alimentación balanceada.
Al compartir parte de su rutina, admitió que compensa cualquier antojo extra con entrenamientos intensos al día siguiente, siguiendo su conocida frase: "¡Sin dolor, no hay pastel!".
Sofía Vergara también declaró que su relación con la comida cambió radicalmente tras mudarse a Los Ángeles en 2005.
Adoptó una dieta más equilibrada que le permitió cuidar su salud sin dejar de disfrutar, optando por platos ligeros como sushi y ensaladas en lugar de comidas con alto contenido graso.
El secreto detrás de su apariencia y energía va más allá de la dieta y la actividad física. Vergara destacó la importancia de no fumar, consumir alcohol con moderación y dormir bien para evitar los excesos. Estos hábitos, según contó, le han permitido disfrutar cada etapa de su vida con plenitud y vitalidad.