 Brandi Glanville: Revela su Rejuvenecimiento Íntimo
Farándula

Brandi Glanville revela detalles de su rejuvenecimiento en la zona íntima

La estrella de Real Housewives of Beverly Hills, de 53 años, se sometió a un procedimiento quirúrgico con el objetivo de recuperar su juventud y confianza tras un doloroso divorcio

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Brandi Glanville Eddie Cibrian, Instagram
Brandi Glanville Eddie Cibrian / FOTO: Instagram
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Una revelación reciente sacudió las redes, cuando Brandi Glanville explicó abiertamente que decidió someterse a un procedimiento de rejuvenecimiento en su zona íntima para recuperar confianza y marcar un nuevo comienzo en su vida personal.

La noticia llamó la atención, no solo por la particularidad del procedimiento, sino también por el contexto emocional y la historia detrás de su decisión.

Brandi Glanville, famosa por su participación en el reality "The Real Housewives of Beverly Hills", sorprendió a sus seguidores al compartir detalles de su cirugía de rejuvenecimiento vaginal, a la que se sometió en 2009, en un episodio reciente de su pódcast "Unfiltered".

Ella recordó el tratamiento como uno de los pasajes más polémicos de su vida pública y habló abiertamente sobre las razones que la llevaron a optar por este procedimiento estético.

Brandi Glanville, que también es escritora, indicó que la cirugía fue una forma de cerrar una etapa difícil tras terminar su matrimonio con el actor Eddie Cibrian, relación que terminó envuelta en controversias y con una infidelidad de por medio. 

La exmodelo compartió que la decisión de someterse a la intervención respondió a una necesidad personal de reiniciar su vida y recuperar la seguridad en sí misma en medio de una situación emocional compleja.

La personalidad televisiva recordó: "Esa era la única manera... de ser virgen de nuevo. Sabes, tuve dos hijos y (su ex) hizo un comentario tipo, ‘no es lo que solía ser’", haciendo énfasis en lo que significó el procedimiento para su autoestima.

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Brandi Glanville Eddie Cibrian - Facebook

Un procedimiento distinto hace una década

Según relató Brandi Glanville, el rejuvenecimiento vaginal en ese entonces era muy diferente a las opciones modernas. 

Hace más de una década, las alternativas no quirúrgicas aún no estaban disponibles y la cirugía era prácticamente la única opción para conseguir los resultados deseados. 

Brandi Glanville, de Real Housewives, muestra rostro desfigurado por una infección

Tras dos años buscando respuestas que revelaran la causa de su desfiguración, la celebridad por fin supo lo que sucedió y los mostró a través de sus redes sociales.

También destacó que el doctor David Matlock, pionero en cirugías estéticas íntimas, fue el encargado de realizar la intervención.

Antes de encontrar fama en la televisión, Brandi Glanville desarrolló una sólida carrera como modelo profesional, trabajando con agencias internacionales y participando en campañas de marcas importantes. Su salto a la popularidad ocurrió con su aparición en "The Real Housewives of Beverly Hills", un programa en el que se consolidó como una de las figuras más reconocidas del género de telerrealidad.

Más allá de su faceta televisiva, Glanville se aventuró en la literatura y publicó en 2013 el libro "Drinking and Tweeting: And Other Brandi Blunders", donde relató episodios personales y profesionales relevantes de su vida.

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