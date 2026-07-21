Fallece Latoya Malcolm, Miss Universo Jamaica 2024, a 35 años

Miss Universe Jamaica confirmó la muerte de LaToya Malcolm, reconocida exparticipante del certamen 2024, generando conmoción y pesar entre seguidores y allegados.
La noticia del fallecimiento de LaToya Malcolm se hizo pública a través de las redes sociales oficiales de la organización el 18 de julio.
La publicación destacó el papel y la entrega de LaToya Malcolm en el concurso de este año, remarcando el impacto dejado en quienes la conocieron. Los organizadores expresaron sus condolencias y enviaron mensajes de apoyo a la familia y amigos de la joven artista.
"Lamentamos el fallecimiento de la alumna de MUJ LaToya Malcolm, quien con orgullo compitió en el Concurso Miss Universe Jamaica 2024", señalaron a través de un comunicado.
Añadieron que sus pensamientos y oraciones están con sus seres queridos y resaltaron que LaToya nunca será olvidada en la historia del certamen.
En el breve escrito publicado en redes sociales, la organización no detalló la causa de la muerte ni precisó el día exacto en que ocurrió el deceso.
Su última publicación
La última publicación conocida de LaToya Malcolm mostró la misma energía con la que colegas, seguidores y representantes de los certámenes de belleza la recordarán después de su muerte a los 35 años.
El 3 de julio, la actriz, bailarina y exconcursante de Miss Universe Jamaica 2024 compartió en Instagram un video relacionado con su participación en el programa matutino Smile Jamaica, donde apareció mostrando sus habilidades de baile.
En el video, LaToya Malcolm apareció bailando y sonriendo durante su visita a Smile Jamaica, uno de los programas matutinos más conocidos de la televisión jamaiquina.
La publicación fue acompañada por un mensaje breve y optimista en el que celebró la experiencia y agradeció al equipo del programa.
"Levántate y sonríe. Movimientos y sonrisas desde temprano", escribió Malcolm al agradecer al programa de Television Jamaica por recibirla.