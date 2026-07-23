William Shatner y su hija enfrentan cáncer en fase 4

William Shatner, el actor canadiense que alcanzó fama mundial al interpretar al capitán James T. Kirk en la franquicia Star Trek, sorprendió al revelar que tanto él como su hija, Lisabeth Shatner, recibieron un diagnóstico de cáncer en fase 4 con apenas unos meses de diferencia.
La noticia fue compartida durante una entrevista con la revista People, en la que ambos hablaron por primera vez sobre el difícil proceso que enfrentaron como familia.
A sus 95 años, Shatner explicó que recibir la noticia fue uno de los momentos más duros de su vida, pero aseguró que la coincidencia también fortaleció la relación con su hija, quien se convirtió en su principal apoyo mientras ambos atravesaban tratamientos médicos.
Dos diagnósticos que cambiaron sus vidas
La historia comenzó cuando Lisabeth Shatner, de 65 años, acudió al médico tras presentar fuertes dolores físicos. Luego de varios estudios, los especialistas confirmaron que padecía un agresivo cáncer en etapa avanzada.
Mientras acompañaba a su hija durante las primeras consultas y tratamientos, William Shatner decidió realizarse una serie de exámenes médicos de rutina. Poco tiempo después recibió una noticia igualmente devastadora: también había sido diagnosticado con cáncer en fase 4.
El actor recordó que escuchar la palabra "cáncer" cambió por completo la perspectiva de ambos.
"Cuando escuchas la palabra cáncer y luego te dicen fase 4, el mundo parece detenerse. Pero descubrir que mi hija estaba viviendo exactamente lo mismo nos hizo apoyarnos mutuamente todos los días", expresó.
Una batalla compartida
Padre e hija explicaron que decidieron enfrentar juntos la enfermedad.
Durante meses asistieron a consultas médicas, sesiones de tratamiento y procesos de recuperación, convirtiéndose en el principal sostén emocional del otro.
Lisabeth señaló que, aunque fue un periodo lleno de incertidumbre y miedo, la experiencia también fortaleció los lazos familiares y les enseñó a valorar cada momento juntos.
Ambos destacaron el respaldo recibido por parte del personal médico y de sus familiares, factores que consideran fundamentales para afrontar el proceso.
Un ícono de la ciencia ficción
William Shatner es considerado una de las figuras más importantes de la televisión y el cine de ciencia ficción.
Su interpretación del capitán James T. Kirk en Star Trek, serie estrenada en 1966, lo convirtió en uno de los personajes más emblemáticos de la cultura popular. Posteriormente participó en varias películas de la franquicia, además de desarrollar una exitosa carrera como actor, productor, escritor y conductor de televisión.
En 2021 volvió a ocupar titulares internacionales al convertirse, con 90 años, en la persona de mayor edad en viajar al espacio. Lo hizo a bordo de la misión suborbital NS-18 de Blue Origin, empresa fundada por Jeff Bezos, experiencia que describió como uno de los momentos más transformadores de su vida.
Un mensaje de esperanza
A pesar de la gravedad del diagnóstico, Shatner aseguró que tanto él como su hija decidieron mantener una actitud positiva durante el tratamiento.
El actor afirmó que compartir públicamente su historia busca transmitir esperanza a otras personas que atraviesan una situación similar y recordar la importancia de realizarse chequeos médicos de manera periódica para detectar cualquier enfermedad a tiempo.
"Hay días difíciles, pero mientras estemos juntos seguimos encontrando razones para luchar", expresó.
El cariño de los seguidores
Tras conocerse la entrevista, miles de seguidores de Star Trek y diversas figuras del entretenimiento enviaron mensajes de apoyo a William Shatner y a su familia a través de las redes sociales.
Los fanáticos destacaron no solo la trayectoria artística del actor, sino también la fortaleza con la que decidió compartir uno de los episodios más complejos de su vida.
Aunque padre e hija continúan enfocados en su recuperación y han preferido mantener en reserva detalles específicos sobre sus tratamientos actuales, ambos agradecieron el cariño recibido y aseguraron que continúan enfrentando esta nueva etapa con optimismo, unidos como familia y con la esperanza de seguir escribiendo nuevos capítulos en sus vidas.