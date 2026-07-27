 Galilea Montijo Impacta con Vestido de Fibra Óptica
Farándula

Galilea Montijo deja a todos en shock con su vestido de fibra óptica

La presentadora impactó en la apertura de La Casa de los Famosos México al lucir un vestido de fibra óptica diseñado por Iann Dey, convirtiéndose en tendencia en redes sociales.

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Galilea Montijo,
Galilea Montijo / FOTO:
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El esperado estreno de la nueva temporada de "La Casa de los Famosos México" la noche del domingo consagró a Galilea Montijo como la indiscutible protagonista de la noche gracias a una audaz elección de vestuario.

La reconocida conductora acaparó todas las miradas y conversaciones en las plataformas digitales al aparecer con un impactante vestido fluorescente que desafió las convenciones de la moda televisiva.

Desde el momento en que pisó el escenario, Galilea Montijo deslumbró al público y a la audiencia con una pieza única, diseñada por el talentoso Iann Dey.

Este atuendo no era un vestido común, sino una creación elaborada íntegramente con fibra óptica, lo que le permitía emitir una luz propia y vibrante, transformando su presencia en un espectáculo visual en sí mismo.

La propuesta tecnológica y futurista iluminó cada rincón del set, estableciendo un tono innovador para el inicio del popular reality show.

Como ya es costumbre cada temporada, el estilo de Galilea Montijo volvió a ser uno de los principales temas en tendencia durante la noche.

Su apuesta por un diseño de alta costura y tecnología no solo marcó el inicio del programa, sino que confirmó que la moda también tendrá un papel destacado en las galas.

Reacción en las redes sociales 

La reacción del público no se hizo esperar. En cuestión de minutos, las redes sociales se inundaron con miles de comentarios, memes y publicaciones que elogiaban o analizaban el atrevido look de la presentadora.

  • "Me quedé helado con ese vestido fluorescente de Galilea Montijo, ¡espectacular!"
  • "¡El estilismo de Galilea es simplemente asombroso!" 
  • "¡Woooooooaooo el look de Galilea!"
Galilea Montijo y el video donde se le tuerce la boca mientras habla

La presentadora del programa hoy ha estado en tendencia en las redes sociales por “desfigurarse el rostro” con cirugías, a lo que ella responde pidiendo sororidad.

El vestido de fibra óptica de Galilea Montijo no fue solo una prenda, sino un símbolo del inicio de una nueva etapa para «La Casa de los Famosos».

Al dar la bienvenida a los participantes con un atuendo tan distintivo, la presentadora no solo marcó el tono visual del programa, sino que también envió un mensaje claro: esta temporada estará llena de sorpresas y elementos que desafiarán lo convencional.

La fusión de la alta costura y la tecnología se convirtió en la carta de presentación de una edición que promete ser inolvidable.

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