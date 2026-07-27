Toy Story 5: La película más taquillera de 2026

Disney y Pixar han demostrado una vez más el perdurable atractivo de sus personajes clásicos. "Toy Story 5" ha superado los mil millones de dólares en la taquilla mundial, consolidándose como el estreno más exitoso del año 2026, según los datos proporcionados por Box Office Mojo.
Este hito no solo reafirma la vigencia de la franquicia, sino que también marca un momento crucial para la industria cinematográfica global.
La quinta entrega de la aclamada saga de los juguetes recaudó impresionantes 448 millones de dólares en Estados Unidos y 573 millones en el resto del mundo, sumando un total global de 1.022 millones de dólares.
Con esta cifra, Toy Story se convierte en la tercera producción de 2026 en superar la barrera de los mil millones de dólares, uniéndose a "The Super Mario Galaxy Movie", que alcanzó los 1.001 millones, y "Michael", con la misma recaudación.
El panorama para el resto del año se presenta igualmente prometedor. "The Odyssey" ya acumula 639.6 millones de dólares tras solo dos fines de semana en cartelera, perfilándose como la cuarta cinta en ingresar a este exclusivo club de los mil millones.
Además, la expectativa crece ante el próximo estreno de "Spider-Man: Brand New Day", programado para el 31 de julio, que llega como secuela del gigantesco éxito de 2021, "No Way Home".
Según las estimaciones más recientes, en los próximos días, "Toy Story 5" se registrará como la entrega más taquillera de toda la franquicia.
Se proyecta que superará los 1.070 millones de dólares recaudados por "Toy Story 4" en 2019, así como los 1.060 millones de "Toy Story 3" en 2010.
Un horizonte brillante para la industria del cine
Este año, la industria cinematográfica proyecta la mayor cantidad de éxitos de taquilla que superen los mil millones de dólares desde el impacto de la pandemia en 2020. Este resurgimiento es una señal clara de la recuperación y la fortaleza del mercado global.
Para ponerlo en perspectiva, en 2019, un año récord pre-pandemia, nueve películas lograron superar esa marca. Entre ellas se encontraban títulos icónicos como:
- "Avengers: Endgame"
- "The Lion King"
- "Aladdin"
- "Joker"
- "Spider-Man: Far From Home"
- "Captain Marvel"
El año 2020, con los cines cerrados durante meses debido a la COVID-19, no vio ninguna película alcanzar los mil millones.
La recuperación fue gradual, con "Spider-Man: No Way Home" como la única en lograrlo en 2021. En 2022, tres producciones destacaron: "Avatar: The Way of Water", "Top Gun: Maverick" y "Jurassic World Dominion".
El 2023 sumó dos más con "Barbie" y "The Super Mario Bros. Movie". El 2024 vio a "Inside Out 2", "Deadpool & Wolverine" y "Moana 2" cruzar la barrera, y el 2025 continuó la tendencia con "Zootopia 2", "Avatar: Fire and Ash" y "Lilo & Stitch".