 Respuestas de los Grammy a BTS sobre su participación en 2027
Farándula

Premios Grammy le responde a BTS tras decisión de participar en la edición de 2027

A través de un comunicado, los integrantes de la banda surcoreana RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, BTS hicieron pública su determinación de no postular su música este año.

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BTS Grammy, Instagram
BTS Grammy / FOTO: Instagram
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La decisión de BTS de no presentar su nuevo álbum "ARIRANG" para la 69.ª edición de los Grammy en 2027 generó una reacción inmediata en la industria musical.

El grupo surcoreano anunció su postura a través de un comunicado conjunto en las cuentas de Instagram de sus integrantes.

"Hemos decidido no presentar nuestra música a los Grammy este año. Esperamos que la música pueda ser escuchada y apreciada por lo que es, en lugar de ser dividida por región o idioma".

Esta postura responde a la reciente inclusión de la categoría Mejor Interpretación de Música Pop Asiática, que exige que las canciones tengan un uso predominante de un idioma asiático, dejando fuera sencillos interpretados íntegramente en inglés, como "Swim".

Para BTS, la creación de este apartado específico corre el riesgo de encasillar a los artistas de la región en un segmento secundario, impidiendo que compitan en igualdad de condiciones en las categorías principales, como Álbum o Canción del Año, donde aspiran a ser reconocidos por su mérito universal.

"ARIRANG", el quinto álbum de BTS tras concluir su servicio militar obligatorio en Corea del Sur, fue visto como uno de los lanzamientos más fuertes de la temporada al debutar en el primer puesto del Billboard 200, con 641.000 unidades vendidas en su semana de estreno.

La respuesta de la Academia de la Grabación

Ante el contundente pronunciamiento del grupo de K-pop, Harvey Mason Jr., CEO de la Academia de la Grabación, reaccionó públicamente.

El ejecutivo mostró comprensión por la decisión de la banda, aunque lamentó su ausencia en la contienda de los premios más prestigiosos de la música.

"Me entristece saber que BTS ha decidido no participar en el proceso de los premios Grammy este año; sin embargo, como creador musical, comprendo y respeto su decisión", declaró Mason Jr., reconociendo la autonomía artística del septeto.

El máximo ejecutivo de la Academia defendió el propósito de la iniciativa, asegurando que el nuevo galardón busca "celebrar la profundidad, la diversidad y el extraordinario crecimiento de la música pop procedente de Asia".

Descartó categóricamente que la intención de la institución fuera segregar a los artistas, sino más bien reconocer la riqueza cultural y el impacto global de la música asiática.

Mason Jr. también subrayó que la Academia de la Grabación continuará escuchando activamente a la comunidad musical global para adaptar y mejorar sus criterios de premiación, reafirmando el compromiso de la institución con la representación equitativa y la evolución de sus categorías.

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