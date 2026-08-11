 Miss Universo realiza labor social con niños y abuelitos en Quiché
Farándula

Miss Universo conoce labor social con niños y abuelitos en histórica visita a Quiché

La reina universal de belleza y Rachel Paz recorrieron una organización benéfica en Quiché, marcando un hito histórico para la región.

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Visita de Fátima Bosch en Quiché , Cortesía
Visita de Fátima Bosch en Quiché / FOTO: Cortesía
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La Fundación Francisco Batres Mérida tuvo el honor de recibir una visita sin precedentes en el departamento de Quiché. Fátima Bosch, la actual Miss Universo, junto a Rachel Paz, Miss Universo Guatemala 2025, llegaron a Santa Cruz del Quiché para conocer de cerca la trascendental labor social que realiza la institución. Este encuentro no solo permitió visibilizar el compromiso de la Fundación con su comunidad, sino que también ofreció una jornada de alegría, intercambio cultural y convivencia que quedará grabada en la memoria local.

La llegada de estas figuras públicas generó gran expectativa y entusiasmo entre los habitantes y beneficiarios de la Fundación. Desde el primer momento, el objetivo fue claro: mostrar la dedicación y el impacto positivo que la organización ejerce en la vida de sus principales grupos beneficiarios, que incluyen a niños, viudas y personas de la tercera edad. La visita brindó una oportunidad invaluable para abrir las puertas de las instalaciones y compartir de primera mano el trabajo diario y los proyectos que buscan mejorar la calidad de vida en la región.

De cerca con la labor social

Durante su recorrido por las instalaciones, Fátima Bosch y Rachel Paz tuvieron la oportunidad de observar las diversas áreas de atención y las actividades cotidianas que se llevan a cabo. Este acercamiento les permitió comprender la magnitud del esfuerzo y la pasión que impulsa a la Fundación Francisco Batres Mérida. Más allá de la inspección de los espacios, las invitadas compartieron momentos significativos con los beneficiarios, intercambiando sonrisas y experiencias que reflejaron el espíritu de una institución profundamente comprometida con el bienestar de su comunidad.

La interacción fue un punto culminante de la jornada, permitiendo que tanto Miss Universo como la representante guatemalteca conectaran de manera personal con las historias y necesidades de quienes reciben apoyo. Este contacto directo reforzó el mensaje de esperanza y solidaridad que la Fundación promueve constantemente.

Legado y tradición en Santa Cruz del Quiché

Como parte de esta memorable visita, Fátima Bosch y Rachel Paz fueron invitadas a dejar su impronta en el "Libro de legado - un mensaje escrito por quienes transforman vidas" de la Fundación Francisco Batres Mérida. En este significativo documento, ambas personalidades plasmaron un mensaje que servirá como recuerdo perdurable de su paso por la institución, enriqueciendo la historia de quienes han contribuido a su misión. Este gesto simboliza el impacto de su presencia y el reconocimiento a la labor de la Fundación.

Además de conocer la faceta social, la Fundación se esmeró en presentar a sus distinguidas invitadas la riqueza cultural de Santa Cruz del Quiché. La jornada se engalanó con una vibrante presentación de marimba en vivo, instrumento emblemático que representa la identidad y la riqueza musical de Guatemala. Asimismo, Fátima Bosch y Rachel Paz disfrutaron de la presentación del tradicional convite, una expresión cultural profundamente arraigada en la comunidad quichelense, que muestra el talento y las costumbres locales. Compartir estas tradiciones significó un acto de orgullo, revelando las raíces y el espíritu de la gente de Quiché.

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Visita de Fátima Bosch en Quiché - Cortesía

Histórica visita

La presencia de Fátima Bosch en Santa Cruz del Quiché trasciende la visita protocolaria, consolidándose como un evento de relevancia histórica para el departamento. Ella se convierte en la primera Miss Universo en visitar Quiché, marcando un precedente y atrayendo la atención hacia esta región guatemalteca. Desde la Fundación Francisco Batres Mérida, se celebró este acontecimiento como una valiosa oportunidad para destacar no solo su propia labor social, sino también la vasta riqueza cultural y humana que caracteriza a Quiché.

La Fundación expresó su profundo agradecimiento a Fátima Bosch y Rachel Paz por aceptar la invitación, por su disposición a compartir con los beneficiarios y por hacer posible una jornada tan especial. Para la institución, recibirlas significó mucho más que una simple visita; fue la oportunidad de difundir su misión, mostrar a su gente, sus tradiciones y el trabajo incansable que realizan con dedicación para el progreso de la comunidad. El recuerdo de esta visita perdurará como parte esencial de la historia de la Fundación y de Santa Cruz del Quiché, inspirando futuras acciones y reafirmando el valor de la solidaridad y el compromiso social.

Todos los lugares que estará visitando Fátima Bosch, Miss Universo en su visita a Guatemala

La actual Miss Universo, Fátima Bosch, recorrerá varios departamentos y municipios de Guatemala en una intensa agenda que combinará actividades culturales y sociales.

* Se utilizaron herramientas de Inteligencia Artificial, revisadas y editadas por un profesional de comunicación 

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