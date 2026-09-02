Descubren la causa real de la muerte de Tim Curry

El informe médico que detalla la verdadera causa del fallecimiento del aclamado actor británico Tim Curry ha sido revelado, días después de su deceso ocurrido el 25 de agosto de 2026 a los 80 años.
Según documentos obtenidos por People del Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles, Tim Curry murió a causa de una enfermedad arterial coronaria, una condición cardíaca que se sumó a un historial de complicaciones de salud.
Los documentos médicos también señalan que un antecedente de accidente cerebrovascular y cáncer de riñón fueron condiciones significativas que contribuyeron a su muerte.
Se ha especificado que no se realizaron intervenciones quirúrgicas para tratar la enfermedad arterial coronaria, el cáncer renal o las secuelas relacionadas con su historial de accidente cerebrovascular.
La Policía de Los Ángeles (LAPD) confirmó que sus agentes respondieron el 25 de agosto a las 11:23 p. m. a una dirección en el bloque 10500 de La Maida Street, tras recibir una llamada relacionada con la investigación de la muerte de un hombre de 80 años, y posteriormente completaron el reporte correspondiente.
La salud de Tim Curry había sido un tema de preocupación durante varios años, especialmente después de sufrir un grave accidente cerebrovascular en 2012. Este episodio, que ocurrió mientras recibía un masaje, le dejó secuelas permanentes en su movilidad.
El actor explicó que el proceso para recuperar el habla fue arduo y complejo. Aunque logró comunicarse verbalmente de nuevo, nunca recuperó completamente la movilidad, lo que lo llevó a usar una silla de ruedas durante los años posteriores.
Un Legado Artístico Inmortal
La trayectoria de Tim Curry abarcó décadas y géneros, consolidándolo como una figura icónica en el cine, la televisión y el teatro.
Su papel más emblemático fue el del doctor Frank-N-Furter en The Rocky Horror Picture Show, estrenada en 1975, una interpretación que se convirtió en sinónimo de su nombre y que perdura en la cultura popular.
Otro de sus personajes inolvidables fue Pennywise, el payaso demoníaco en la adaptación televisiva de It, la aclamada novela de terror de Stephen King.
Tim Curry dio vida a este aterrador personaje en la miniserie de ABC de 1990, dejando una huella imborrable en la memoria colectiva.
Su extensa filmografía también incluye participaciones en producciones como Annie, Clue, Home Alone 2: Lost in New York y Muppet Treasure Island.
En el ámbito teatral, su talento fue reconocido con tres nominaciones a los prestigiosos premios Tony, demostrando su versatilidad y dominio escénico. Además de su carrera actoral, en 2025, Curry publicó Vagabond, un libro de memorias donde repasó los momentos clave de su vida y su destacada trayectoria profesional.