Marimba Fest 2026 en Guatemala: 7 Días Imperdibles de Eventos

Guatemala será sede del primer Festival de Marimba en 2026, un evento que reunirá a músicos, compositores, maestros y aficionados tanto locales como internacionales en una semana llena de conciertos gratuitos, talleres especializados y clases magistrales dedicadas al instrumento nacional.
El Guatemala Marimba Fest se celebrará del 6 al 12 de septiembre en la Ciudad de Guatemala y Antigua Guatemala, en el marco de las celebraciones de Independencia. Participarán delegaciones invitadas de Colombia, España y México, sumando cuatro países y perspectivas distintas en torno a la marimba.
Durante siete días, los asistentes podrán disfrutar de conciertos, conferencias y actividades académicas y culturales, en distintos escenarios como el Palacio Nacional de la Cultura, el Conservatorio Nacional de Música Germán Alcántara, la Universidad del Valle de Guatemala, el Teatro Nacional de Guatemala y el Centro de Formación de la Cooperación Española en Antigua.
Programa destacado
- 6 de septiembre: Inauguración con la Marimba de Concierto en el Palacio Nacional de la Cultura a las 16 horas.
- 7 de septiembre: Clase magistral con José Antonio Moreno (España) en Antigua Guatemala y concierto con solistas Sofía Ajuchán e Ixchel Bartolón.
- 8 de septiembre: Ponencia "La Marimba en Guatemala" y concierto de Marimba Q’ojonel Soon en el Conservatorio Nacional de Música Germán Alcántara.
- 9 de septiembre: Taller y ponencia sobre marimba de tecomates con Miguel Ignacio.
- 10 de septiembre: Actividades y conciertos en la Universidad del Valle de Guatemala, entre ellas ponencias y clases magistrales con invitados de México y conciertos de nuevos compositores.
- 11 de septiembre: Taller Dúo Sensemayá, clase magistral con Juan David Forero (Colombia) y concierto de gala con Israel Moreno (México) y la Marimba Maderas de mi Tierra.
- 12 de septiembre: Concierto del Club de Marimba UVG por la mañana y, para el cierre, una presentación especial con artistas internacionales en la Universidad del Valle de Guatemala.
La entrada a todas las actividades es gratuita, pero es obligatorio registrarse previamente para asegurar un lugar. Los organizadores recomiendan notificar cualquier cambio si no es posible asistir, ya que el cupo es limitado.
Este festival promete ser el punto de encuentro para celebrar la riqueza cultural y los nuevos caminos que la marimba está trazando internacionalmente.
Para inscribirse y conocer el detalle de cada actividad, es necesario llenar el formulario de registro indicado por los organizadores.
El evento es impulsado por especialistas y cuenta con la participación de la periodista Delia Franco, quien destaca la importancia de la marimba en la vida cultural del país.