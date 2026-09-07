Estefanía Villarreal alerta sobre depresión y ansiedad en redes

Estefanía Villarreal, actriz mexicana recordada por interpretar a Celina Ferrer en la exitosa telenovela Rebelde, causó preocupación entre sus seguidores después de compartir un fuerte mensaje relacionado con la depresión y la ansiedad.
La publicación apareció en las historias de su cuenta de Instagram y rápidamente comenzó a circular en redes sociales debido al tono de sus palabras.
Villarreal, de 39 años, hizo referencia directamente a la batalla emocional que enfrenta y dirigió parte del mensaje a su madre, además de mencionar los diferentes papeles que ha intentado cumplir en su vida como hija, hermana, novia, amiga y persona.
La publicación ha generado especial preocupación porque, hasta este lunes 7 de septiembre, la actriz no ha explicado públicamente qué circunstancias la llevaron a escribir esas palabras ni ha ofrecido detalles sobre cómo se encuentra actualmente.
¿Qué dijo Estefanía Villarreal?
La actriz sorprendió a sus seguidores con una publicación en la que habló directamente de depresión y ansiedad.
"Si mañana pierdo la batalla contra la depresión y la ansiedad", comenzó escribiendo Villarreal.
Posteriormente expresó que había intentado ser una buena hija, hermana, novia, amiga y "buena humana", antes de cerrar su mensaje con una frase que generó especial preocupación: "Pero mami tu pequeña ya no puede más".
La publicación no incluyó mayores explicaciones. Tampoco se conoce públicamente si actualmente recibe atención profesional o si existió alguna situación particular que desencadenara el mensaje. Por ello, no es posible establecer cuál es su condición actual únicamente a partir de sus palabras.
Seguidores piden ayuda a Anahí
La preocupación incluso llegó hasta otra de las protagonistas de Rebelde.
Durante este lunes 7 de septiembre, varios seguidores comenzaron a pedir en redes sociales que Anahí se comunique con Villarreal para conocer cómo se encuentra.
La petición no es casual. Ambas mantienen una relación cercana desde que trabajaron juntas en Rebelde, donde Anahí interpretaba a Mía Colucci y Villarreal daba vida a Celina Ferrer, una de sus mejores amigas dentro de la historia.
Hasta el momento no se ha registrado una declaración pública de Anahí sobre la situación de Villarreal.
Los fanáticos también han recordado un episodio que involucró a Christian Chávez años atrás. En una entrevista concedida en 2015 a Despierta América, el integrante de RBD relató que Anahí estuvo a su lado durante una grave crisis emocional y que su intervención fue fundamental para que recibiera atención médica.
Ese antecedente provocó que algunos seguidores recurrieran ahora a Anahí con la esperanza de que pueda acercarse a Estefanía. Sin embargo, no existe información que permita afirmar que ambas situaciones sean comparables.
De "Rebelde" a otros proyectos en televisión
Estefanía Villarreal nació el 11 de marzo de 1987 en Monterrey, Nuevo León, y tenía apenas 17 años cuando se incorporó a Rebelde, producción juvenil de Televisa que se transmitió entre 2004 y 2006.
Su personaje, Celina Ferrer, se convirtió en uno de los secundarios más recordados de la historia.
Celina era estudiante del Elite Way School y amiga cercana de Mía Colucci. Durante la trama enfrentaba problemas relacionados con su autoestima, la presión familiar, sus relaciones sentimentales y constantes comentarios sobre su cuerpo.
Después del final de Rebelde, Villarreal continuó trabajando como actriz y participó en producciones como RBD: La familia, Cuidado con el ángel, Camelia la Texana, La rosa de Guadalupe, Como dice el dicho y Despertar contigo. También desarrolló una faceta como modelo.
En 2022 volvió a interpretar a Celina Ferrer en la nueva versión de Rebelde realizada por Netflix. En esta ocasión, su personaje regresó años después como directora del Elite Way School.
Un mensaje que coincide con un mes dedicado a la prevención
La publicación de Villarreal ocurre precisamente durante septiembre, mes en el que distintas organizaciones realizan campañas para hablar de salud mental y prevención.
El próximo 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, una fecha destinada a promover la conversación, reconocer señales de alerta y fomentar la búsqueda de ayuda.
En el caso específico de Estefanía Villarreal, sin embargo, es importante evitar diagnósticos o conclusiones basadas únicamente en una publicación de Instagram.
Lo confirmado hasta ahora es que la propia actriz mencionó directamente la depresión y la ansiedad y expresó un profundo agotamiento emocional. No ha explicado públicamente las causas de lo que atraviesa ni se conoce, hasta este 7 de septiembre, una actualización sobre su estado.