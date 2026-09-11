Presunto asesino de Jonathan Meléndez sufre violencia en prisión

Diego Sebastián Rosen atraviesa, de acuerdo con su abogado, un estado emocional complejo mientras se encuentra en prisión preventiva por el presunto asesinato del tecladista Jonathan Meléndez y su familia.
Su representante legal, Rodrigo Pastrana, aseguró a El País que el empresario supuestamente ha sufrido diversas agresiones, lo que ya estaría afectándolo.
"Sebastián perdió la cabeza. Nos hemos entrevistado después de la audiencia del sábado y es una persona fuera de sí", declaró.
"Está sufriendo diversas alucinaciones, con una idea errada de la realidad. Lamentablemente, cuando una persona está fuera de sí, por el motivo que sea... Él ha sido golpeado, torturado, desde hace más de seis días, y posiblemente esos golpes también lo están dejado loco", agregó.
El letrado dio a conocer que existe la posibilidad de que abandone el caso de Rosen esta semana debido a desacuerdos con su cliente.
"Cuando una persona está así, es muy difícil poder explicarle nada. No está al 100 % para entender y tomar decisiones. Y a partir de ahí, es como si quisieras defender a un mueble", expuso.
Además, Pastrana señaló que "hay ciertas líneas de defensa" que este y sus parientes "quieren que explotemos", lo que ni él ni sus colegas harán "por ética profesional".
Vinculan a proceso
Un avance significativo se registró en el caso del multihomicidio que cobró la vida de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, su esposa embarazada, su hija menor y una colaboradora.
Una jueza del Estado de México dictó la vinculación a proceso contra Diego Sebastián "N" y Gerardo "N", quienes permanecerán en prisión preventiva mientras continúan las investigaciones.
Los acusados podrían enfrentar una condena histórica que oscila entre 108 y 296 años de prisión, de ser encontrados culpables.
La decisión judicial, emitida el 9 de septiembre, marca un punto crucial en el esclarecimiento de los hechos ocurridos el pasado 1 de septiembre en Atizapán de Zaragoza.
La autoridad judicial consideró que existían elementos suficientes para formalizar la investigación, estableciendo un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.