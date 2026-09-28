 Tini Stoessel y Lali: Beso Sorprendente en el Escenario
Farándula

VIDEO. Tini Stoessel y Lali protagonizan un inesperado beso sobre el escenario

La cantantes argentinas realizaron un inolvidable homenaje a Madonna al interpretar “Like a Virgin” cautivando miles en el Estadio River Plate.

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Tini y Lali, Instagram
Tini y Lali / FOTO: Instagram
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Lali Espósito y Tini Stoessel sorprendieron a todos durante la noche del sábado en el Estadio de River Plate, marcando un momento histórico para el pop.

Por primera vez compartieron escenario y protagonizaron un show que desató la euforia entre miles de fanáticos.

El esperado encuentro llegó tras años de rumores y pedidos de colaboración por parte del público. Años atrás, una foto de ambas en un estudio hizo crecer las expectativas, pero la colaboración se hizo esperar hasta ahora.

Finalmente, Tini se sumó como invitada especial para acompañar a Lali en el cierre de su era "No vayas a atender cuando el demonio llama".

Juntas decidieron rendir homenaje a Madonna y recrearon sobre el escenario una versión del icónico "Like a Virgin", inspirada en la recordada presentación que la Reina del Pop compartió con Christina Aguilera y Britney Spears en los MTV Video Music Awards 2003.

Ambas salieron vestidas de novia, haciendo un guiño a sus propios casamientos y distinguiéndose en cada detalle sobre el escenario.

Al inicio de la performance estuvieron Lali y Tini solas, luciendo sus vestidos de novia y mostrando una gran complicidad, acompañadas por arreglos musicales especialmente preparados para la ocasión.

Minutos después, la cantante Marilina Bertoldi se sumó a la escena, aportando su impronta y protagonizando un instante inesperado: siguiendo la coreografía original de los VMAs, Bertoldi besó a Tini y Lali, desatando una ovación inmediata del público presente.

Más detalles

Este momento también hizo referencia al "Chape Tour", una característica de los shows de Lali que sus seguidores esperan en cada fecha. La reacción del público fue inmediata, con aplausos y gritos que acompañaron toda la presentación.

Al finalizar la interpretación, Lali agradeció a Tini con palabras emotivas: "Qué placer decir: ‘Bienvenida al demonio’. Tini con nosotros. Gracias a vos", expresó mientras tomaban sus manos. Tini, visiblemente emocionada, respondió:

"Para mí es algo muy fuerte. Te mandé millones de audios, lloré, todo. Es un honor acompañarte, verte desde pequeña y ver todo lo que lograste".

Lali también dedicó un mensaje especial a Tini, resaltando el crecimiento de ambas en la música y celebrando el camino recorrido: "Esta invitación es por las niñas que fuimos, pero sobre todo por las mujeres en las que nos convertimos", dijo, recibiendo una ovación.

El show continuó con la interpretación de la canción "1Amor", escrita por Lali para celebrar un amor sano, tema que anticipa una nueva etapa en su vida personal con Pedro Rosemblat, con quien planea casarse en los próximos meses.

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