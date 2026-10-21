 Edwin Luna y Kimberly Flores: ¿Separación Real o Falsa?
Farándula

¿Edwin Luna y Kimberly Flores mintieron sobre su separación? Las fotos que desataron una ola de críticas

La modelo y el cantante de regional mexicano buscan superar su crisis matrimonial con terapia, tras ser captados juntos en Monterrey.

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Edwin Luna,
Edwin Luna / FOTO:
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En un giro inesperado para el mundo del espectáculo, Kimberly Flores y Edwin Luna, quienes recientemente anunciaron una pausa en su matrimonio, fueron vistos juntos en el aeropuerto de Monterrey, México.

La aparición pública de la pareja, días después de que el vocalista de La Trakalosa de Monterrey revelara la crisis que atraviesan, generó gran expectación y reavivó las especulaciones sobre el estado actual de su relación.

Kimberly Flores y Edwin Luna fueron captados por las cámaras a su llegada a la terminal aérea, donde su presencia conjunta llamó poderosamente la atención.

De acuerdo con información difundida por la creadora de contenido de espectáculos Chamonic3, los famosos continuarían juntos y se les habría visto compartiendo eventos y reuniones, además de mostrarse cercanos y cariñosos, una actitud que contrasta con la crisis matrimonial que hicieron pública.

Estas fotografías han provocado especulaciones entre los usuarios de redes sociales, algunos de los cuales se preguntan si la pareja realmente atravesó una separación o si se trató de una estrategia para generar conversación alrededor de sus nombres y mantener la atención sobre sus carreras.

Sin embargo, hasta el momento, las imágenes y los comentarios difundidos en redes sociales no son suficientes para confirmar que hayan mentido sobre su situación sentimental.

Tampoco existe una confirmación pública de que el anuncio de su crisis matrimonial haya sido planeado con fines publicitarios.

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Edwin Luna separación Kim Flores - Instagram

La postura de Edwin Luna ante la prensa

Durante su encuentro con los reporteros, el cantante se mostró abierto a abordar las inquietudes sobre su vida personal. Edwin Luna enfatizó que la "pausa" en su relación no debe interpretarse como una decisión de divorcio, desmintiendo así los rumores de una separación definitiva que habían circulado en los últimos días. Su declaración buscó aclarar la naturaleza de la crisis que enfrentan.

El intérprete musical explicó que, a pesar de las dificultades, ambos cónyuges continúan compartiendo el mismo hogar.

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Edwin Luna boda Kim Flores - Instagram

Esta convivencia, según Luna, es parte de un esfuerzo conjunto para encontrar soluciones a sus diferencias. Reveló que la pareja ha optado por buscar ayuda profesional, recurriendo a terapia de pareja como una herramienta para superar esta etapa compleja.

Además de la terapia, Edwin Luna aseguró que mantienen conversaciones constantes y profundas para intentar resolver los conflictos que han surgido en su unión.

El cantante afirmó con convicción que el amor entre ellos sigue vigente, aunque reconoció que es fundamental trabajar activamente en la relación para fortalecerla y superar los obstáculos presentes.

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