Imelda Tuñón revela medicamento que afectó a Julián Figueroa

La controversia en torno a la muerte de Julián Figueroa se intensifica con nuevas declaraciones de Imelda Tuñón, viuda del cantante, y Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia.
En medio de una nueva denuncia legal interpuesta por Guardia, Imelda Tuñón ha defendido públicamente su rol en el suministro de medicamentos a Figueroa, mientras Chacón ha revivido el relato de un presunto envenenamiento que lo tuvo como víctima años atrás.
Recientemente, la conductora costarricense acudió a la Fiscalía de la Ciudad de México para rendir una declaración formal, impulsando una nueva denuncia contra Imelda Tuñón.
Esta acción se relaciona directamente con las confesiones que Imelda Garza Tuñón hizo en el programa "Mesa cero", donde detalló cómo obtenía recetas y medicamentos para Julián Figueroa, su entonces cónyuge.
Según la denuncia de Maribel Guardia y su equipo legal, se busca investigar posibles delitos contra la salud y los hechos vinculados al suministro de fármacos al hijo de Joan Sebastián.
A pesar de la gravedad de la situación, Imelda Tuñón ha mantenido una postura serena, manifestada en una reciente transmisión en vivo donde abordó el tema.
¿Qué dijo sobre el medicamento que suministraba a Julián Figueroa?
Tras la decisión de Maribel Guardia de renunciar a ver a su nieto, hijo de Julián Figueroa, Imelda Tuñón realizó una transmisión en vivo en la que calificó como ‘injustos’ los comentarios que ha estado recibiendo tras la denuncia de Maribel Guardia, pues asegura:
"Apoyé a la familia, apoyé incluso con las versiones que teníamos que dar. Yo sé que hice un podcast, pero estoy hablando de 2021 y aquí el hecho sucedió en 2023 , creo que la gente tiene que ubicarse tantito en el tiempo y espacio.
Ahorita no se puede decir nada, pero de quetiapina nadie se muere, ¿verdad?, entonces yo creo que habría que analizar las cosas", dijo.
Cabe recordar que durante las confesiones que hizo en el podcast, Imelda Tuñón contó que los especialistas que atendían a Julián Figueroa se negaban a darle ciertos medicamentos que él buscaba, lo que la llevó a mentir.
"Yo iba y le decía los síntomas: ‘Es que estoy muy desesperada, no sé qué’. Y me daba las pastillas y se las tomaba Julián"