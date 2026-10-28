Laura Bozzo: Rumores de su muerte y su actual situación

Laura Bozzo se encuentra hospitalizada en Ciudad de México, donde recibe atención médica especializada tras una cirugía de emergencia, desmintiendo así los persistentes rumores sobre su supuesto fallecimiento.
Hasta este miércoles 28 de octubre de 2026, no existe ninguna confirmación oficial de su muerte, a pesar de la preocupación generada por las complicaciones de salud que ha enfrentado en los últimos días.
Su estado es delicado, pero se reporta una recuperación lenta y constante. La emergencia médica de la conductora peruana se inició el pasado 13 de octubre en Acapulco, México, cuando presentó una severa complicación intestinal.
Los médicos diagnosticaron una úlcera duodenal perforada, lo que requirió una intervención quirúrgica de urgencia. Su asistente, Aarón Guerrero, detalló que Laura Bozzo llegó consciente al hospital, aunque con signos de deshidratación.
Dada la complejidad de su condición, fue trasladada en ambulancia a la capital del país para asegurar un tratamiento más especializado.
Desde su ingreso, los medios de comunicación han difundido diversos reportes sobre su evolución, mencionando complicaciones como peritonitis, sepsis, choque séptico y neumonía.
Es importante destacar que estos datos provienen de fuentes periodísticas y no constituyen un parte médico oficial emitido por su familia, quienes han mantenido discreción sobre los detalles clínicos.
La evolución de Laura Bozzo ha sido lenta, y sus seguidores permanecen atentos a cualquier novedad sobre su estado. La presentadora Martha Figueroa, en el programa "Hoy", informó sobre los limitados avances en su recuperación.
Señaló que, a doce días de su traslado a Ciudad de México, la neumonía persistía, aunque su frecuencia cardiaca se mantenía estable y los médicos no habían considerado necesario volver a intubarla.
La información disponible hasta el 25 de octubre describía su condición como grave, pero estable. A la fecha, no se ha comunicado una confirmación oficial sobre su posible alta médica o su salida de la unidad de cuidados intensivos.
La familia se pronuncia
En medio de la incertidumbre, las personas cercanas a Laura Bozzo han expresado su apoyo y han pedido centrar la atención en su recuperación. Cristian Suárez, expareja de la presentadora, manifestó en el programa "Desvelados" de América TV que se mantiene en contacto permanente con la familia, incluyendo a su hija Alejandra. Suárez afirmó:
"Estoy rezando muchísimo, mi familia y yo, por Laura, por su pronta recuperación", enviando un mensaje de aliento a los seguidores.
Por su parte, Alejandra de la Fuente, hija de la conductora, también se refirió a la situación, destacando los avances a pesar de las dificultades.
"Mi mami va bien. Ha sido complicado el tema de la operación por la úlcera que tenía, pero, en medio de todas las dificultades, ha ido avanzando", comentó, ofreciendo un rayo de esperanza a quienes siguen de cerca la salud de su madre.
La preocupación por el estado de salud de Laura Bozzo se vio intensificada por publicaciones en redes sociales que afirmaban su muerte.
Una de las versiones más difundidas provino del influencer puertorriqueño Félix Arroyo, quien aseguró su fallecimiento sin presentar ninguna confirmación oficial.
Aarón Guerrero, asistente de Bozzo, desmintió categóricamente las versiones sobre su muerte en días anteriores, confirmando que la presentadora continuaba recibiendo atención médica.